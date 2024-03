États-Unis : son camion suspendu dans le vide, une conductrice sauvée miraculeusement (vidéo)

Ce vendredi, un camion semi-remorque était suspendu dans le vide sur un pont entre le Kentucky et Indiana. Les pompiers américains ont pu sauver la femme qui était à bord en réalisant un sauvetage spectaculaire.

Des images impressionnantes aux États-Unis. Vendredi après-midi, les pompiers de Louisville ont réalisé un sauvetage héroïque. Après un accident, un camion semi-remorque s'est retrouvé partiellement suspendu dans le vide sur le pont Clark Memorial sur la rivière Ohio près de Louisville. La conductrice a pu être secourue alors que son véhicule était proche de tomber à l'eau.

La femme a été sauvée après une quarantaine de minutes suspendue dans le vide.

BREAKING - HEROIC - SEE IT: First Responders Perform Heroic Rescue as Semi-Truck Dangles Precariously from Bridge Over the Ohio River Connecting Indiana and Kentucky. pic.twitter.com/QREngbxpst

— Simon Ateba (@simonateba) March 1, 2024