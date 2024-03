Démographie : voici les 8 pays et régions où il y aura le plus de seniors en 2050, selon une étude

La population mondiale vieillit et le nombre de personnes âgées devrait doubler au cours des trois prochaines décennies, pour atteindre 1,6 milliard en 2050. Voici les huit pays et régions où il y aura le plus de séniors en 2050, avec un net avantage à l'Asie.

hong-kong (40,6% de séniors en 2050)

Si Hong-Kong ne fait actuellement pas partie des territoires comptant les plus larges proportions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2024, en 2050 ce ne sera pas la même histoire. 40,6% de sa population sera âgée de 65 ou plus selon une projection pour 2050 de la Division de la population des Nations Unies. Un chiffre très élevé, dû aux progrès médicaux qui ont fait augmenter l'espérance de vie en Asie, ainsi qu'au recul de la fécondité.

corée du sud (39,4% de séniors en 2050)

Absent dans le classement des pays possédant le plus de séniors en 2024, la Corée du Sud ferait une entrée fracassante en 2050 en se plaçant à la deuxième position, avec 39,4% de sa population âgée de 65 ans ou plus.

Japon (37,5% de séniors en 2050)

Le Japon vient compléter ce podium 100% asiatique, avec 37,5% de sa population âgée de 65 ans et plus en 2050. Un chiffre très élevé, déjà très important en 2024 avec 30,2% de sa population considérée comme sénior, ce qui place le Japon en tête de ce classement en 2024.

italie (37,1% de séniors en 2050)

Premier pays européen de classement, l'Italie est connue pour sa population vieillissante. Deuxième du classement en 2024 avec 24,9% de séniors, elle se classe quatrième de la projection 2050 avec 37,1% de sa population âgée de 65 ans et plus.

espagne (36,6% de séniors en 2050)

Avec un taux de fécondité assez bas (1,3 enfant par femme), l'Espagne s'apprête à souffrir du vieillissement de sa population dans les prochaines années. Cinquième pays avec la population la plus vieillissante en 2050, l'Espagne devrait voir sa population âgée de 65 ans et plus atteindre les 36,6%.

taïwan (35,3% de séniors en 2050)

Taïwan va également voir sa population veillir de manière significative dans les prochaines années. Avec une espérance de vie qui s'est rapidement améliorée au cours des dernières décennies, les projections en 2050 indiquent que 35,3% de la population taïwanaise sera âgée de 65 ans et plus.

grèce (34,5% de séniors en 2050)

C'est le troisième pays du «vieux continent» à intégrer ce classement. Avec une chute de la féconditité importante depuis 2010, les projections pour 2050 indiquent que 34,5% de la population grecque sera âgée de 65 ans et plus. En 2024, la Grèce est le sixième pays possédant le plus de séniors (23,5%).

portugal (34,3% de séniors en 2050)

Le Portugal souffre à la fois d'un déclin démographique et d'un vieillissement de sa population, qui font rétrécir sa population active à un rythme parmi les plus rapides d'Europe. Si sa population est aujourd'hui composée à 23,7% de séniors, les projections pour 2050 indiquent que le pays comptera 34,5% de 65 ans et plus à la moitié du siècle.