Suisse : l'auteur de l'attaque antisémite à Zurich avait prêté allégeance à Daesh, selon les autorités

L'auteur présumé de l'attaque au couteau ayant visé un juif orthodoxe, samedi soir à Zurich, a fait allégeance au groupe terroriste Daesh, ont indiqué ce lundi les autorités. La présidente suisse a assuré qu'il n'y avait «pas de place pour l'antisémitisme» dans le pays.

La menace terroriste toujours aussi forte en Europe. Les autorités suisses ont confirmé, ce lundi, l’allégeance à Daesh de l’auteur présumé de l’attaque au couteau ayant visé un juif orthodoxe, samedi soir à Zurich. L’adolescent de 15 ans de nationalité suisse et d’origine tunisienne a en effet réalisé une vidéo de revendication de l'attaque dans laquelle il s'exprime en arabe et fait allégeance au groupe terroriste.

«L’attaque au couteau à Zurich m'a choquée», a posté Viola Amherd sur X. «Je pense à l'homme blessé et à nos concitoyens juifs», a-t-elle ajouté. Cet homme de 50 ans a été grièvement blessé dans l'attaque qui s'est produite dans la plus grande ville de Suisse. Lundi ses jours n'étaient plus en danger, selon la Fédération suisse des communautés juives citée par l'agence Keystone-ATS.

Une vidéo de revendication

Son auteur présumé est un adolescent «de 15 ans de nationalité suisse et d'origine tunisienne», a précisé le parquet pour les mineurs. L'enquête doit déterminer s'il a agi seul ou avec des complices, précise le parquet. Le jeune homme a fait une vidéo de revendication de l'attaque dans laquelle il s'exprime en arabe et fait allégeance à Daesh, a indiqué le chef de la police cantonale zurichoise, Mario Fehr, au cours d'une conférence de presse. Dans la vidéo, qui sera versée au dossier en tant que pièce à conviction, l'adolescent appelle au «combat mondial contre les juifs».

Cette vidéo mentionnée par la police zurichoise semble être la même que celle publiée et transcrite par SITE Intelligence Group, qui montrait un adolescent se présentant comme un «soldat du califat». Dans cette vidéo, il menace de commettre une attaque majeure contre les juifs de Suisse, affirmant qu'il prendrait d'assaut une synagogue et «ferait du mal au plus grand nombre de juifs possible», avant de descendre dans la rue et «d’essayer de massacrer les non-musulmans».

Renforcement de la sécurité autour des lieux communautaires juifs

La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) a condamné l'attaque, assurant que des témoins avaient entendu l'agresseur présumé crier «des slogans antisémites qui suggèrent un crime haineux». Dimanche, des manifestants s'étaient rassemblés dans le quartier du district 2, où a eu lieu l'attaque, et ont marché jusque dans le centre de Zurich pour une veillée. Certains portaient des parapluies jaunes symbolisant la lutte contre l'antisémitisme.

Dans le sillage de l'attaque, comme en France, la police a annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour des institutions juives, par «mesure de précaution». «Il ne s'agit pas d'un cas isolé», estime dans un communiqué la GRA, assurant que «depuis l'escalade au Moyen-Orient, les incidents antisémites en Suisse ont grimpé en flèche».