Accident du Boeing 737 Max d'Alaska Airlines : des passagers réclament une somme colossale au constructeur et à la compagnie

Trois personnes, présentes dans le vol qui a subi une grave avarie le 5 janvier dernier, ont décidé d'attaquer en justice Boeing et Alaska Airlines. Elles les accusent de négligence et réclament 1 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Les images avaient fait le tour du monde. Le 5 janvier dernier, à Portland (Etats-Unis), une porte d'un Boeing 737 Max flambant neuf d'Alaska Airlines s'était arrachée peu après le décollage, à 4.900 mètres d'altitude.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx

— CBS News (@CBSNews) January 6, 2024