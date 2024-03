Etats-Unis : un avion s’écrase près d’une autoroute, 5 personnes tuées (vidéo)

À Nashville, dans l’Etat américain du Tennessee, un petit avion privé s’est écrasé lundi 4 mars près d’une autoroute. Selon la police locale, cinq personnes sont décédées à la suite de ce crash.

Ce lundi 4 mars, cinq personnes ont trouvé la mort dans le crash d’un avion près d’une autoroute de Nashville, dans l’Etat américain du Tennesee, a annoncé la police locale ce mardi sur son compte X. Les images impressionnantes de l'incident ont également été publiées sur le réseau social par l’agence de presse internationale BNO News.

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2

Sur celles-ci, on peut voir l’avion passer en quelques secondes devant la caméra avant de s’écraser. La police a joint de son côté une photo des dégâts occasionnées par l'impact.

BREAKING: A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated. pic.twitter.com/6tyBa3UCpB

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 5, 2024