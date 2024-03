Jeff Bezos redevient l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk et un Français

L'index des milliardaires de Bloomberg a dévoilé l'identité de l'homme le plus riche de la planète en ce début d'année 2024 : Jeff Bezos. Avec une fortune d'environ 200 milliards de dollars, le fondateur d'Amazon surclasse désormais Elon Musk.

La course au titre d’homme le plus riche de la planète à un nouveau leader. D’après l’index actualisé des milliardaires de Bloomberg, l’Américain Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, est la première fortune mondiale, devançant Elon Musk, qui lui avait ravi le titre en 2021.

Selon les données obtenues par le média spécialisé en économie, la fortune de Jeff Bezos s’élève désormais à 200 milliards de dollars, contre 198 milliards pour le patron de Tesla, SpaceX et X.

Jeff Bezos, qui ne dirige plus depuis juillet 2021 Amazon, a notamment profité de la bonne tenue de l'action du géant de la vente en ligne, dont il est toujours le premier actionnaire, et de la vente de titres du groupe ces dernières semaines, pour un montant total de 8,5 milliards de dollars. Mais cette vente pourrait rapidement lui faire perdre sa première place en raison des impôts sur la plus-value au fisc américain, selon le Wall Street Journal.

Un Français en troisième position

Bien que second au classement mondial des milliardaires, Elon Musk a vu sa fortune fondre de plus de 30 milliards de dollars, en raison de la baisse du cours de Tesla à la Bourse. De plus, le milliardaire d’origine sud-africaine s’est vu annuler un plan de rémunérations en actions de Tesla, estimé à 56 milliards d’euros, qui lui a été accordé en 2018.

Côté français, le PDG du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, se trouve à la troisième place du podium des plus grosses fortunes mondiales, avec 197 milliards de dollars.