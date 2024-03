Présidentielle américaine 2024 : les deux surprises à retenir du Super Tuesday

Si le match était joué d’avance, et que sans surprise, Donald Trump et Joe Biden ont largement remporté les primaires du Super Tuesday, deux résultats plutôt surprenants ont été constatés à l’issue de ces élections.

Le Super Tuesday n’avait pas grand-chose de super cette année, puisque les jeux étaient déjà faits bien avant les scrutins. Ce mardi, les électeurs d'une quinzaine d’États américains sont allés aux urnes pour voter lors des primaires des partis démocrate et républicain. Sans surprise, Joe Biden et Donald Trump ont été très largement confortés dans leur position dominante, et se sont rapidement rapprochés des investitures de leurs partis respectifs.

Toutefois, si le Super Tuesday cette année n’avait pas énormément d’enjeux, quelques faits plutôt surprenants sont à souligner. Tout d’abord, malgré sa très large avance, Donald Trump n’a pas remporté tous les États en jeu lors de cette journée électorale. Il a en effet été battu par Nikki Haley, sa seule adversaire, dans le Vermont, État du nord-est du pays.

Selon les résultats à 99% de dépouillement, Nikki Haley a remporté 49,9% des voix, contre 45,9% pour Donald Trump, 1,6% pour Ron DeSantis et 1,5% pour Chris Christie, mais ces deux derniers candidats se sont retirés de la course à la primaire républicaine il y a plusieurs semaines.

Depuis le début des primaires, Nikki Haley a donc remporté deux États face à l’ancien président : Washington DC et le Vermont. Cela ne suffira cependant pas à redresser la barre, et la candidate devrait annoncer son abandon dans la journée.

Deuxième surprise du Super Tuesday : Joe Biden a été battu dans les Samoa américaines… par un parfait anonyme. Sur 91 votes exprimés lors du caucus de ce territoire situé dans l’océan Pacifique sud, le président américain en a obtenu 40, contre 51 pour Jason Palmer, jusqu’alors inconnu.

Honored to announce my victory in the American Samoa presidential primary. Thank you to the incredible community for your support. This win is a testament to the power of our voices. Together, we can rebuild the American Dream and shape a brighter future for all #VoteJasonPalmer pic.twitter.com/Txf771rhtI

— Jason Palmer (@educationpalmer) March 6, 2024