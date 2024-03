États-Unis : un groupe d’élus présentent une loi pour interdire TikTok

Invoquant des menaces à la sécurité nationale, un groupe bipartite de législateurs a annoncé ce mercredi 6 mars un projet de loi qui donnerait six mois à TikTok pour se séparer de la société chinoise ByteDance, sous peine d'interdiction aux États-Unis.

TikTok bientôt banni chez l’Oncle Sam ? Près d’un an après le témoignage de Shou Zi Chew, le président de TikTok, au Capitole, une vingtaine d’élus à la Chambre des représentants ont présenté, mercredi 6 mars, une proposition de loi visant à interdire le réseau social aux États-Unis, sauf s’il se sépare de sa maison mère, ByteDance.

«Nous nous sommes rassemblés, dix démocrates et dix républicains, pour présenter une loi qui interdirait TikTok d’opérer aux États-Unis à moins qu’il ne coupe ses liens avec ByteDance ou toute entité contrôlée par le Parti communiste chinois (PCC)» a déclaré Mike Gallagher, l’élu républicain à la tête du Comité de la Chambre en charge du PCC, qui a coécrit le projet de loi avec le plus haut démocrate du comité Raja Krishnamoorthi.

Le texte obligerait TikTok à rompre ses liens avec sa société mère ByteDance ou à être bloqué par les services d’hébergement Web et les magasins d’applications basés aux États-Unis. En effet, les législateurs américains et les responsables du renseignement craignent depuis plusieurs années que le gouvernement chinois puisse utiliser la plate-forme pour accéder aux données personnelles de ses plus de 150 millions d’utilisateurs et ainsi influencer leurs opinions, notamment la prochaine élection présidentielle.

TikTok interdit sur les appareils gouvernementaux

«Ce projet de loi est une interdiction pure et simple de TikTok, peu importe à quel point les auteurs tentent de le dissimuler», a déclaré un porte-parole dans un communiqué. En outre, l'application a déclaré que le délai 180 jours donné par les élus à ByteDance était trop serré pour trouver un acheteur disposant des ressources nécessaires pour acheter TikTok, et surmonter les défis techniques liés à sa scission.

La Maison Blanche a affiché son soutien envers la mesure bipartite, tout en envisageant encore certains changements. Ce jeudi 7 mars, le comité de l'énergie et du commerce, dirigé par la présidente Cathy McMorris Rodgers, a prévu d'annoter la proposition, et de l'adopter, puis de l'envoyer à la Chambre pour un prochain vote.

En 2020, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a essayé d'interdire le réseau social, mais les tribunaux l'en ont empêché. Plus tard en novembre, un juge fédéral a bloqué la première interdiction de TikTok imposée par l'État du Montana, arguant qu'elle violait les droits à la liberté d'expression des utilisateurs.

Actuellement, TikTok est interdit sur les appareils gouvernementaux.