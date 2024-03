Corée du Sud : six personnes portées disparues après le chavirement d'un bateau de pêche

Ce samedi matin, un bateau de pêche sud-coréen a chaviré au large de la côte sud du pays, faisant six disparus. Des navires de la marine et des avions ont été mobilisés pour effectuer les recherches.

Une sortie de pêche à la fin dramatique. Parti depuis jeudi matin de l’île de Jeju, en Corée du Sud, un bateau de pêche a chaviré ce samedi au large de la côte sud du pays, faisant six disparus, selon les autorités locales. Ce navire de 29 tonnes, qui était engagé dans des opérations de pêche, s’est renversé dans des eaux situées à 68 kilomètres au sud d'une île de la ville côtière de Tongyeong, tôt ce samedi matin, a précisé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Des navires de la marine déployés

Au total, le bateau sud-coréen transportait neuf membres d’équipage, dont sept Indonésiens. Jusqu’à présent, seules trois personnes ont été secourues, mais toutes étaient inconscientes, a indiqué à l'AFP le bureau de Tongyeong des garde-côtes coréens. «Nous sommes toujours à la recherche de six personnes disparues», a fait savoir un responsable.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a ordonné aux autorités compétentes de «faire de leur mieux pour sauver des vies en mobilisant tout le personnel et l'équipement disponibles, y compris la marine et les bateaux de pêche», a déclaré son bureau dans un communiqué. L'agence de presse Yonhap a indiqué que des patrouilleurs, des navires de la marine et des avions ont été déployés pour les recherches en cours.