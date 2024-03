Etats-Unis : trois morts dans un crash d’hélicoptère militaire au Texas

Trois personnes, deux soldats et un agent frontalier, ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à bord duquel ils effectuaient une mission à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis ce vendredi.

Un crash d’hélicoptère mortel. Deux soldats américains et un agent frontalier sont morts dans un crash d’hélicoptère à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, alors qu’ils menaient une mission ce vendredi 8 mars dans l'après-midi.

BREAKING: National Guard helicopter crashes near La Grulla in Texas, close to the Mexican border. Reports of casualties pic.twitter.com/M1wZSxYYNv

— BNO News (@BNONews) March 8, 2024