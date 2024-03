Royaume-Uni : un garçon de 11 ans arrêté au volant sur une autoroute

Un garçon de 11 ans a été arrêté au Royaume-Uni au volant d'un véhicule qui tractait une caravane volée. Dans le véhicule, des outils utilisés pour des cambriolages ont été retrouvés.

Une scène folle. Un jeune garçon de 11 ans a été arrêté à une quarantaine de kilomètres de York (Royaume-Uni), au volant d’une BMW X5 qui tractait une caravane volée sur une autoroute près de Thirsk. Il est soupçonné d’avoir volé la caravane dans un centre de vacances de la région.

Il a été interpellé à la sortie de l’autoroute voisine. Les policiers sont tombés des nues en découvrant qu’un garçon de 11 ans était au volant. Dans le véhicule, des outils utilisés pour des cambriolages sont retrouvés, ainsi que d’autres fausses plaques.

LA GARÇON DE 11 ANS libéré sous caution