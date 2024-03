Kate Middleton : Kensington Palace publie la première photo de la princesse depuis son opération

Le palais de Kensington vient de publier la première photographie de la princesse Kate Middleton, depuis son opération le 16 janvier dernier, alors que la fête des mères est célébrée ce dimanche 10 mars, outre-Manche.

Kate Middleton rayonnante. La première photographie de la princesse depuis son opération abdominale, le 16 janvier dernier, vient d’être publiée ce dimanche 10 mars outre-Manche, à l’occasion de la fête des mères.

Sur ce cliché posté via les comptes X (ex-Twitter) et Instagram du prince et de la princesse de Galles, Kate Middleton apparaît entourée de ses trois enfants : George, Charlotte et Louis, affichant tous un large sourire.

«Merci pour vos gentils vœux et votre soutien continuel au cours des deux derniers mois», a noté Kate Middleton, en commentaire de cette photographie prise par le prince William lui-même, cette année comme le souligne le crédit mentionné «The prince of wales, 2024». «Je souhaite une joyeuse fête des mères à toutes», a poursuivi la princesse, signant son message d’un «C.» pour Catherine.

Une photo qui rassure

Cette publication intervient après les nombreuses rumeurs qui ont circulé sur les réseaux, auxquelles le Palais de Kensington avait répondu, via son porte-parole, au début du mois. Il avait assuré à l'époque que la princesse «se portait bien», sans pour autant donner de détails. Il avait également précisé que «le calendrier de convalescence de la princesse avait été clairement indiqué en janvier» et que seules «les mises à jour significatives» ne seraient communiquées.

La semaine dernière, une photographie prise par des paparazzi - la première depuis sa dernière apparition publique à Noël - avait été publiée par la presse people étrangère. Cette fois, c’est une photographie officielle qui vient rassurer les nombreux fans de Kate Middleton.

En début de semaine dernière, mardi 5 mars, le ministère de la défense avait par ailleurs annoncé que la princesse reprendrait ses fonctions officielles le 8 juin prochain à l'occasion d'une parade militaire organisée pour l'anniversaire du souverain britannique, mais le palais de Kensington n’a de son côté rien confirmé.

Lors de son hospitalisation, le palais avait indiqué que Kate Middleton ne reprendrait pas ses engagements avant Pâques, le 31 mars.