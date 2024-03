20 ans des attentats de Madrid : quelles sont les attaques islamistes les plus meurtrières en Europe ?

Ce lundi 11 mars, Madrid et l'Espagne commémorent les 20 ans de l'attentat islamiste de la gare d'Atocha, qui a fait 192 morts et plus de 1.800 blessés. Un drame qui se classe parmi les attentats les plus meurtriers jamais commis sur le sol européen.

L’un des premiers attentats islamistes majeur sur le sol européen après le 11-Septembre aux États-Unis. Il y a vingt ans, le 11 mars 2004, l’Espagne était frappée par de multiples explosions dans les gares d’Atocha, El Pozo, Santa Eugenia, situées dans et aux abords de la capitale, Madrid. Ces attaques, orchestrées par une cellule locale d’al-Qaïda, ont fait 192 morts et plus de 1.800 blessés.

Depuis cet attentat dans la cité madrilène, l’Europe a connu d’autres importants attentats orchestrés par différents groupes terroristes, et ce, malgré un durcissement des mesures pour lutter contre le terrorisme.

Attentat de Londres (2005) : 52 morts

Tout comme Madrid en 2004, Londres est également frappée par un attentat dans les transports en commun. Le 7 juillet 2005, quatre attentats suicides coordonnés à l'heure de pointe dans trois rames de métro et un autobus londoniens font 52 morts et 700 blessés.

Comme à Madrid, l’attentat meurtrier est revendiqué par un groupe affilié à al-Qaïda.

Attentat du métro de Moscou (2010) : 40 morts

Le 29 mars 2010, Moscou est la cible du terrorisme islamiste. Touché en 2004 par un attentat commis par les Tchétchènes et qui a fait 40 victimes, le métro moscovite est de nouveau le théâtre d’un attentat, cette fois-ci, à caractère islamiste.

Dans la matinée du 29 mars 2010, deux femmes ont déclenché leur ceinture explosive à 45 minutes d’intervalles, provoquant la mort de 40 civils et blessant 102 personnes. Ces attaques ont par la suite été revendiquées par l’Émirat du Caucase et son fondateur, Dokou Oumarov, qui frappa à nouveau en 2013 à Volgograd.

Attentats de paris (2015) : 130 morts

C’est à ce jour, l’attentat terroriste islamiste le plus important en Europe au 21e siècle. Le 13 novembre 2015, trois commandos jihadistes font 130 morts et plus de 350 blessés, à Paris dans la salle de concert du Bataclan, ainsi que dans plusieurs terrasses de bars et de restaurants de la capitale. Quelques instants plus tôt, trois hommes se font exploser près du Stade de France, causant une victime.

Daesh a revendiqué ces attaques, qualifiées d’«acte de guerre commis par une armée terroriste» par le président François Hollande.

Attentat de l'aéroport Atatürk (2016) : 45 morts

Cible de plusieurs attentats terroristes au cours des années 2010, Istanbul subit le plus important d’entre eux le 28 juin 2016, lorsque l’aéroport international Atatürk est visé par un attentat-suicide. Quarante-cinq personnes sont tuées et 239 autres sont blessés par les explosions et les tirs à la kalachnikov commis par trois hommes qui seraient affiliés à Daesh.

Mais à ce jour, l’organisation terroriste n’a jamais revendiqué l’attentat, contrairement à celui réalisé quelques mois plus tard, le 1er janvier 2017, dans une boîte de nuit de la capitale et qui a fait 39 victimes.

Attentat du 14-Juillet à Nice (2016) : 86 morts

La terreur un jour de fête nationale. Alors que près de 30.000 personnes sont réunies pour assister au feu d’artifice du 14-Juillet à Nice en 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un homme de nationalité tunisienne, s’empare d’un poids-lourd de 19 tonnes réservé en avance et fonce sur la foule présente sur la Promenade des Anglais.

L’attaque, revendiquée par Daesh, a fait 86 victimes et près de 458 blessés dans un contexte sécuritaire inquiétant pour la France, victime de plusieurs attentats islamistes dans les mois précédents.