Chine : une impressionnante explosion fait au moins deux morts en banlieue de Pékin

Une forte explosion, probablement liée au gaz, a fait au moins deux morts ce mercredi 13 mars. L'explosion a également causé d'importants dégâts dans la ville de Yanjiao, située à moins de 50 kilomètres de Pékin, selon les médias locaux.

Une déflagration impressionnante en banlieue de Pékin. Ce mercredi 13 mars, la ville de Yanjiao, située à une cinquantaine de kilomètres de Pékin, a été victime d'une impressionnante explosion, provoquant la mort d'au moins deux personnes et causant de nombreux blessés.

Selon la presse locale, la déflagration s'est produite peu avant 8h du matin, «dans un vieux quartier résidentiel» de Yanjiao, une ville située dans la banlieue de Pékin, a rapporté la télévision d'État CCTV, précisant que la cause présumée du sinistre est une fuite de gaz dans un restaurant de poulet frit.

BREAKING: Large explosion rocks building in Yanjiao, China; no immediate word on cause or injuries pic.twitter.com/wd5Sl0PPAH

— Breaking911 (@Breaking911) March 13, 2024