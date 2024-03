Crise au Sénégal : qui est Anta Babacar Ngom, la seule femme candidate à la présidentielle ?

A onze jour de la présidentielle au Sénégal, c’est le branle-bas de combat pour les 18 candidats, dont Anta Babacar Ngom, novice en politique, seule femme candidate et opposante du président sortant Macky Sall.

Une candidature remarquée. Pour son troisième jour de campagne, la seule femme candidate à la présidentielle au Sénégal sillonne le quartier populaire de Grand Yoff, dans la banlieue de Dakar, saluant ses sympathisants depuis le toit ouvrant de son SUV, dans un tonnerre de klaxons.

Comme les 18 autres candidats, Anta Babacar Ngom, novice en politique et opposante, a moins de deux semaines pour défendre son programme et se faire connaitre «de tous les Sénégalais». C'est une semaine de moins que le temps prévu par le code électoral.

Après plus d'un mois d'incertitudes et une crise sans précédent liée au report du scrutin, le président Macky Sall a fixé l'élection au 24 mars. Pour tous les candidats, il faut s'adapter au plus vite, réajuster la stratégie, accélérer le calendrier. La campagne a commencé samedi. Elle s'achève le 22 mars à minuit.

«Identifiez-moi comme la candidate des femmes, identifiez-moi comme la femme candidate, je l'assume pleinement. Par contre, je suis la candidate de tous les Sénégalais», a déclaré la candidate.

«Une femme ne peut pas être présidente »

La cheffe d'entreprise de 40 ans, patronne depuis 2015 de la plus grande entreprise avicole du pays fondée par son père, la Sedima, a pour ambition de briser les barrières et devenir la première présidente de la République de son pays.

«Il faut se poser la question de savoir pourquoi les femmes ne s'impliquent pas assez en politique», déclare-t-elle. «Peut-être parce qu'on leur a fait croire depuis longtemps qu'une femme ne peut pas être présidente de la République de ce pays-là. Moi je n'y crois pas».

Pourtant, 44% des sièges de l'Assemblée nationale au Sénégal sont occupés par des femmes, un record en Afrique de l'Ouest. Certaines femmes ont été candidates par le passé à la présidentielle. Mais attitudes et lois patriarcales restent profondément enracinées dans cette société réputée pour son attachement aux valeurs traditionnelles de l’Islam.

un programme axé sur la santé et l'empoi

Le programme d’Anta Babacar Ngom s'articule autour de la création d'emplois via l'aide au secteur privé, la protection de l'environnement, la gratuité des soins pour les plus vulnérables et une réforme du système éducatif avec des cours donnés dans les langues locales et non plus seulement en français.

Il est grand temps d'élire la jeunesse sénégalaise, marquons la différence et ne nous laissons plus berner. Prenons nos responsabilités pour résoudre le problème crucial du peuple sénégalais.#FreeSenegal #Kebetu #SunuElection2024#Arc #AntaBabacar #Anta2024… pic.twitter.com/Br2GjIbwZG — Anta Babacar (@Antababacar) March 12, 2024

Mener la campagne en moins de deux semaines, «c'est extrêmement difficile, on l’avoue». «Ça requiert une certaine ingéniosité. Il faut être "innovative"», souligne-t-elle, employant un anglicisme qui sied à l'image de «capitaine d’industrie» nouvelle génération qu'elle souhaite incarner.

Anta Babacar Ngom commencera à partir de mercredi sa tournée dans toutes les capitales régionales. Son équipe met aussi l'accent sur la communication digitale via les réseaux sociaux, explique Elimane Malick Badji, responsable de sa stratégie. En revanche, elle ne fera pas de grands meetings, comme prévu initialement.