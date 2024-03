Employés, cadres dirigeants... Combien gagne-t-on au Vatican ?

Le Vatican est le siège de l'Église catholique romaine et la résidence du Pape. En tant que centre religieux et administratif, cet État se distingue par plusieurs caractéristiques, notamment la partie salariale.

Parmi les 4.800 employés du Vatican, la plupart sont des membres du clergé catholique, comme des religieux, prêtres, évêques et cardinaux, ayant fait vœu de pauvreté. Toutefois, une partie du personnel, présents pour des missions administratives et de soutien, et qui perçoivent des salaires en fonction du poste et des responsabilités.

Il existe deux modes de rémunération en vigueur : un pour les employés, comportant dix niveaux, et un autre pour les cadres supérieurs, qui se répartissent en quatre catégories. Ces derniers concernent les préfets, les secrétaires et les sous-secrétaires des dicastères, correspondant aux ministères, selon le Bureau central du travail, qui défend les intérêts des employés depuis 1994.

Au sein du premier système salarial, les trois premiers échelons sont attribués aux employés de base, notamment les portiers ou encore les vendeurs dans les magasins. Les sept niveaux suivants, appelés les «officiaux», sont dédiés par exemple aux fonctionnaires administratifs, techniciens, comptables, journalistes des médias du Vatican, jusqu’aux chefs de bureau.

Les salariés du niveau 1, qui ne peuvent négocier leur salaire, gagnent aux alentours de 1.500 euros net par mois, selon l'Association des employés laïcs du Vatican (ADLV). Au plus haut niveau, la rémunération peut atteindre les 3.000 euros.

Des cadres rémunérés entre 2.900 et 3.600 euros

La rémunération est calculée sur 13 mois, avec un 14e mois au départ du salarié, une prime d'ancienneté tous les deux ans et une compensation liée à l'inflation. Par exemple, un salarié au niveau 6 peut bénéficier d'une prime d'environ 40 euros tous les deux ans.

Les cadres supérieurs (C, C1, C2 et C3) ont un régime différent, avec des contrats de cinq ans renouvelables, une disposition qui concerne également théoriquement les employés clercs et religieux. En 2014, la secrétairerie d’État avait établi les salaires de départ des cadres entre 2.900 et 3.600 euros, un barème qui ne prenait pas en compte l'inflation, ni les marges de négociation individuelles.

Selon la presse locale, les cardinaux de la Curie romaine gagnent actuellement entre 4.500 et 5.000 euros, dont 1.500 euros sont versés automatiquement aux cardinaux du reste du monde. À noter que le pape, lui, ne perçoit aucun salaire.