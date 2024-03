Pays de Galles : un mystérieux monolithe de 3 mètres de haut découvert sur une colline, quatre ans après une première série d'apparitions

Quatre ans après une série de découvertes identiques, un monolithe de 3 mètres de haut a été retrouvé à Hay Bluff au Pays de Galles par des promeneurs, le week-end dernier.

Une trouvaille déconcertante. Des promeneurs sont tombés nez-à-nez avec un monolithe de métal de 3 mètres de haut à Hay Bluff, au nord du Pays de Galles, le week-end dernier.

Cette information, rapportée par les médias britanniques dont Sky News et The Sun, qui a partagé la vidéo amateur des témoins, intervient quatre ans après une série de découvertes de monolithes aux États-Unis ainsi qu'en Europe, en 2020.

«Je pensais que cela avait l'air un peu bizarre et qu'il pourrait s'agir d'une recherche scientifique. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il était beaucoup trop grand et étrange pour ça. Ensuite, je me suis approché et il mesurait au moins 10 pieds (3,048 mètres) de haut et était triangulaire, définitivement en acier inoxydable», a expliqué Richard Haynes, à Wales Online.

Ce monolithe «était creux et j'imagine qu'il était assez léger. Assez léger pour que deux personnes puissent le transporter et le planter dans le sol», a précisé le témoin au média gallois, donnant semble-t-il, du crédit aux internautes estimant que l'objet a été placé là volontairement.

En 2020, un objet similaire avait été découvert par des badauds sur une plage de l'île de Wight, au Royaume-Uni.

MORE MONOLITH MYSTERY: Yet another monolith has appeared around the world, this time, in on a beach in the Isle of Wight, UK. https://t.co/O7SlvEs5xC pic.twitter.com/lpJZvrEc6N

— ABC News (@ABC) December 7, 2020