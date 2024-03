Russie : l’ancien bras droit d’Alexeï Navalny agressé au marteau devant son domicile à Vilnius

L’opposant russe Leonid Volkov, ex-bras droit d’Alexeï Navalny, a été violemment agressé à coups de marteau ce mardi 12 mars dans la soirée devant son domicile situé à Vilnius (Lituanie), où il est exilé depuis 2019.

Un porte-parole de la police lituanienne a confirmé à l'AFP qu'un citoyen russe avait été agressé près de sa maison dans la capitale lituanienne vers 22h (heure locale). Il a ajouté qu’aucun suspect n'a été identifié à ce stade et que des détails supplémentaires sur l’affaire seront communiqués dans les heures à venir.

Kira Iarmich, l’ancien porte-parole d’Alexeï Navalny, a indiqué cette nuit que l'opposant avait été victime d’un guet-apens. Il a été «attaqué à l'extérieur de sa maison. Quelqu'un a brisé la vitre d'une voiture et l'a aspergé de gaz lacrymogène dans les yeux avant de commencer à frapper Leonid avec un marteau», selon ses dires.

Leonid Volkov a assuré mercredi avoir été frappé «environ 15 fois» avec un objet contondant, tout en assurant souffrir d'une fracture au bras. Il a finalement été transporté aux urgences dans la nuit avant de pouvoir regagner son domicile.

Son épouse Anna Birioukova a partagé sur les réseaux sociaux des clichés montrant les diverses blessures de son mari.

Ce soir à Vilnius, en Lituanie, un collaborateur de Navalny, Leonid Volkov, a été agressé. Selon des informations fournies par des proches de Volkov, l'incident s'est produit près de son domicile. On lui a brisé la vitre de sa voiture avec un marteau et on lui a pulvérisé du… pic.twitter.com/LjAxwGBRHI

Ce dernier a notamment été blessé à une jambe. Les multiples coups reçus ont également entrainé un gonflement de son visage, ainsi qu’un œil au beurre noire et de multiples traces rouges sur son front.

Heureux d’être sorti vivant de cette agression, Leonid Volkov a publié une vidéo sur Telegram ce mercredi où il a détaillé l’assaut le visant. «Ils ont littéralement voulu me transformer en schnitzel (escalope viennoise)», a estimé la victime.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a condamné une attaque «choquante» sur X.

News about Leonid’s assault are shocking. Relevant authorities are at work. Perpetrators will have to answer for their crime.

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) March 12, 2024