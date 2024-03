Attaque terroriste de Christchurch : il y a 5 ans, 51 personnes mouraient dans la plus grande tragédie de Nouvelle-Zélande

Le vendredi 15 mars marquera le cinquième anniversaire de l'attaque terroriste survenue dans les deux mosquées de Christchurch, qui demeure le plus grave attentat jamais perpétré en Nouvelle-Zélande.

Il y a précisément cinq ans, la Nouvelle-Zélande était secouée par des attentats tragiques. Le 15 mars 2019, les deux mosquées de Christchurch ont été la cible de multiples attaques terroristes perpétrées par un individu d'extrême droite. Ces actes de violence ont entraîné la mort de 51 personnes et ont blessé 49 autres, bien que aucun bilan définitif n'ait été publié.

l'attentat terroriste le plus meurtrier de Nouvelle-Zélande

Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière commise spécifiquement contre des musulmans dans un pays occidental et l'attentat d'extrême droite ayant causé le plus de victimes depuis les attentats d'Oslo et d'Utoya en 2011 (77 morts).

À 13h40, heure locale, un individu est entré dans la mosquée pendant la prière du vendredi. Il s'agissait de Brenton Tarrant, un immigré australien âgé de 28 ans, déjà repéré pour son extrémisme de droite. Cet homme a ouvert le feu sur les deux édifices religieux, Masjid al-Noor et Linwood, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

un passage à l'acte organisé

L'Australien avait diffusé en direct ses attaques sur les réseaux sociaux. Avant de passer à l'acte, il avait également partagé sur Twitter des photos de sa préparation à la fusillade.

Sur ses armes, il avait écrit les noms de meurtriers d'extrême droite, d'extrémistes chrétiens et de figures historiques qui ont combattu des pays musulmans, principalement l'empire ottoman ; il fait également référence à l'affaire des viols collectifs de Rotherham.

Il avait également publié en ligne un manifeste de 78 pages propagant les idées islamophobes et conspirationnistes couramment véhiculées dans les milieux extrémistes. Intitulé «The Great Replacement», ce manifeste, diffusé juste avant l'attaque, fait explicitement référence à la théorie du même nom popularisée par Renaud Camus.

prison à perpétuité sans libération conditionnelle

Lors de son procès, le tueur n’a exprimé aucune pitié devant le témoignage des victimes et a semblé sans regret face au récit du massacre prononcé par le procureur. Ce dernier avait pourtant souligné la façon méthodique dont il avait planifié et effectué «la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Nouvelle-Zélande».

Le 27 août, le juge Cameron Mander condamne Tarrant à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle déclarant «Vous avez commis des actes inhumains. Vous n’avez montré aucune pitié. Vous êtes non seulement un meurtrier, mais un terroriste», faisant de lui la première personne de l'Histoire de la Nouvelle-Zélande à recevoir cette peine.