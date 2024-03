Corée du Nord : tout savoir sur le nouveau char de combat dévoilé par Kim Jong-un

Un «nouveau type de char de combat» a été conduit ce jeudi 14 mars par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, à l’occasion d’exercices militaires dans le pays, en parallèle de manœuvres conjointes entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.

On l'appelle le K1A2. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a personnellement conduit un «nouveau type de char de combat» durant des exercices militaires en Corée du Nord, alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud mènent des manœuvres conjointes, a rapporté jeudi l'agence officielle KCNA.

Kim Jong-un observed North Korean army exercises that included the use of a new type of tank (apparently an upgraded M2020). Kim Jong Un even drove this tank pic.twitter.com/KzkgzLkdnQ

— M e d i a s e t * S * (@MediasetS1) March 14, 2024