«Faites-vous entendre» : face à la menace d'une interdiction de TikTok aux États-Unis, le PDG de l'application s'adresse aux usagers

Aux États-Unis, la Chambre américaine des représentants a adopté mercredi 13 mars une proposition de loi prévoyant d’interdire l’application TikTok dans le pays si elle ne coupe pas les ponts avec sa maison mère ByteDance, et par extension, avec la Chine.

Une menace majeure à l’issue incertaine. Mercredi 13 mars, le Congrès s’est réuni aux États-Unis et a adopté une proposition de loi dédiée à l’interdiction de TikTok aux États-Unis, si l’application ne se dissocie pas de ByteDance et plus globalement de la Chine.

Face à la menace, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a appelé les 170 millions d'utilisateurs américains à réagir massivement : «Faites-vous entendre», a-t-il lancé sur TikTok et sur X après le vote, à moins de huit mois de l'élection présidentielle qui auront lieu en novembre prochain.

Depuis plusieurs mois, TikTok est dans le collimateur des autorités américaines. Car de nombreux responsables estiment que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes permet à Pékin d'espionner et de manipuler les citoyens.

TikTok nie toute transmission d'informations

Mais de son côté, l’application a nié plusieurs fois avoir transmis des informations aux autorités chinoises, assurant qu'elle refuserait toute requête éventuelle de ce type.

Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants assure que le texte de loi, adopté à une large majorité de 352 voix sur 432 élus, «n'interdit pas TikTok» : «Il vise à solutionner des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées aux rapports du Parti communiste chinois avec un réseau social», a expliqué Hakeem Jeffries, qui a voté en faveur de la proposition.

Mais pour TikTok, il s’agit bien d’une interdiction : «Ce processus a été mené en secret et le texte présenté en urgence pour une raison», a réagi un porte-parole de TikTok auprès de l'AFP.

Le sort du projet de loi est incertain au Sénat, où des personnalités de premier plan s'opposent à une mesure aussi radicale à l'encontre d'une application extrêmement populaire.

«Nous espérons que le Sénat va prendre en compte les faits, écouter ses administrés et réaliser l'impact (qu'une interdiction aurait) sur l'économie», a estimé le même porte-parole de l’application.