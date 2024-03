Voici les 10 photos lauréates du célèbre concours Sony World Photography Awards 2024

Le jury du concours «Open» des Sony World Photography Awards 2024 a annoncé les photos lauréates des dix catégories.

Les gagnants et les finalistes des dix catégories du concours «Open» des Sony World Photography Awards 2024, ont été dévoilés le 12 mars par la World Photography Organisation, basée à Londres, au Royaume-Uni.

Cette année, la 17e édition du concours a enregistré plus de 395.000 photos, toutes compétitions confondues, en provenance de plus de 220 pays.

Depuis 2008, les Sony World Photography Awards récompensent la photographie internationale dans quatre compétitions distinctes : «Professional» (une série photographique), «Open» (une seule image), «Jeunesse» et «Étudiant» (réservées aux 12-19 ans).

Chaque lauréat de catégorie remporte la somme de 5.000 dollars ainsi qu'un équipement d'imagerie numérique de Sony. De plus, il concourt pour le prestigieux titre d'«Open Photographer of the Year», dont le grand gagnant sera annoncé le 18 avril, lors d'une cérémonie dans la capitale britannique.

Les photos lauréates et finalistes seront présentées dans le cadre de l'exposition des Sony World Photography Awards, à la Somerset House de Londres, du 19 avril au 6 mai 2024.

lauréat - catégorie : voyage

«Between Calm and Catastrophe» © Yan LI/Sony World Photography Awards 2024

Le Chinois Yan Li a capturé cette image saisissante d'un paisible village flottant sur l'une des rives du lac Titicaca, non loin de Puno au Pérou, contrastant avec le péril imminent d'un feu de forêt qui ravage la végétation sur la terre ferme voisine.

lauréat - catégorie : monde et vie sauvage

«Caiman Crunch» ©Ian FORD/Sony World Photography Awards 2024

«Nous avions quitté notre lodge situé sur la rivière São Lourenço au Brésil, marquant la fin de notre aventure dans le Pantanal, mais alors que nous partions, nous avons entendu dire qu'un jaguar avait été repéré à environ 30 minutes de là. Nous nous sommes précipités sur les lieux et avons rencontré cette femelle jaguar aux lignes pures qui traquait sa proie. Notre bateau - et mon appareil photo - était parfaitement positionné lorsqu'elle s'est jetée sur un caïman qui ne se doutait de rien», a déclaré le Britannique Ian Ford à propos de son incroyable cliché.

lauréat - catégorie : architecture

«Falling Out of Time» ©Ana SKOBE/Sony World Photography Awards 2024

«Baigné par la douce lumière du soir, le phare de la Punta del Hidalgo sur l'île de Ténérife, aux Canaries. Celui-ci s'élève dans le ciel clair, son design épuré et géométrique offre un contraste avec le paysage côtier de l'archipel espagnol, situé au large du Maroc. À sa base se trouve un personnage - un homme contemplatif qui regarde l'étendue de l'océan atlantique devant lui. La juxtaposition de la silhouette solitaire avec l'horizon infini crée un moment de réflexion et de connexion avec l'immensité de l'océan», a commenté la Solvène Ana Skobe.

lauréat - catégorie : portrait

«Zenande, Sinawe, Zinathi et Buhle au Sea Point Pavilion, à Cape Town» ©Michelle SANK/Sony World Photography Awards 2024

«Cette image fait partie de ma série "Ballade", qui est un hommage poétique mon lieu de naissance, à savoir la ville du Cap, en Afrique du Sud. Mes souvenirs les plus forts sont ceux de la promenade de Sea Point et de la piscine Pavilion, bien qu'en raison de l'apartheid, celle-ci n'était réservée qu'à la population blanche. De retour en 2023, j'ai de nouveau été attirée par ces espaces publics qui semblaient avoir peu changé en termes d'aménagements et d'usages, mais qui célèbrent aujourd'hui la diversité culturelle et sociale», a confié Michelle Sank, photographe sud-africaine installée depuis 1987 à Exeter au Royaume-Uni. Elle s'intéresse à la façon dont sa ville natale a changé depuis la fin de l'apartheid en 1991, en réflechissant à la façon dont la diversité culturelle et sociale de la «nation arc-en-ciel» s'exprime désormais.

lauréat - catégorie : créativité

«Sans titre» ©Rob BLANKEN/Sony World Photography Awards 2024

Le Néerlandais Rob Blanken est l'auteur de cette époustouflante macrophotographie de cristaux d'acides aminés, B-alanine, L-glutamine et glycine. Photographiés à l'aide de filtres polarisants et agrandis 5 fois, ces cristaux dévoilent des couleurs et des textures remarquables contenues dans des structures complexes.

lauréat - catégorie : paysage

«Moonrise Sprites over Storr» ©Liam MAN/Sony World Photography Awards 2024

«Alors que la Lune se lève à l'horizon, des lumières dansent au-dessus du Old Man of Storr, piton basaltique situé sur l'île de Skye, en Écosse. Cette formation rocheuse emblématique de l'île écossaise a été éclairée par de puissants projecteurs fixés sur quatre drones, qui ont percé l'obscurité pour révéler le paysage glacé. Des blizzards ont hurlé pendant la majeure partie de la nuit, ne laissant que quelques minutes pour réaliser cette photographie avant que la lune ne devienne trop brillante», a expliqué le Britannique Liam Man.

lauréat - catégorie : photographie de rue

«The Hand» ©Callie EH/Sony World Photography Awards 2024

Basée en Suisse, la photographe malaisienne Callie Eh, a saisi cet instant fugace et énigmatique d'une procession de mariage, à Bhaktapur, au Népal. De la voiture nuptiale richement décorée qui roule au pas, seule une main émerge, il s'agit de celle du marié qui salue l'assistance à travers la vitre.

lauréat - catégorie : mode de vie

«Twende Ziwani (Let’s go to the Lake)» ©Alvin KAMAU/Sony World Photography Awards 2024

«Cette séance photo s'inspire de la culture de la mode haute couture. La photo a été prise dans un studio de Nairobi, au Kenya. "Twende Ziwani" signifie en swahili "Allons au lac". Tenant sa paire de chaussures sur ses épaules, le modèle masculin prend la pose en regardant sur le côté, au-delà du cadre. Le titre de la photo lauréate fait également référence au lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et deuxième plus grande étendue d'eau douce au monde, partageant ses rives entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie», a indiqué le Kenyan Alvin Kamau.

lauréat - catégorie : mouvement

«Rider Getting Down and Dirty» ©Samuel ANDERSEN/Sony World Photography Awards 2024

«Un vététiste traverse une partie boueuse du parcours lors des championnats nationaux norvégiens de VTT, au Hafjell Bike Park, à Hafjell, en Norvège. Comme j'utilisais un objectif fisheye de 11 mm, j'ai dû m'approcher très près pour prendre cette photo, au point que mon matériel et moi-même avons été éclaboussés par l'eau fangeuse. Mais cela en valait la peine, car le contre-jour sous cet angle était très efficace», a témoigné Samuel Andersen.

lauréat - catégorie : objet

«Coalition»©Toni RINALDO/Sony World Photography Awards 2024

«J'ai pris cette photo dans une salle d'attente. La différence de couleur des deux chaises côte à côte, a attiré mon attention. Cela m'a rappelé mon pays, l'Indonésie, où différentes cultures coexistent, ce qui incite les gens à le visiter», a déclaré le photographe Toni Rinaldo à propos de son cliché parfaitement composé.