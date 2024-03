Élection présidentielle en Russie : pourquoi Vladimir Poutine peut-il rester au pouvoir jusqu'en 2036 ?

Vladimir Poutine est candidat à sa réélection lors du scrutin présidentiel qui débute ce vendredi 15 mars. S’il est élu, il s’agira de son cinquième mandat, et son troisième consécutif. S’il le souhaite, il pourra rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Rester au pouvoir pendant encore 12 ans ? Vladimir Poutine s’est arrangé pour que cela soit possible. Le président russe, candidat à sa réélection pour un cinquième mandat, a en effet la possibilité, s’il le souhaite, de se maintenir à la tête du Kremlin jusqu’en 2036, grâce à une réforme constitutionnelle soumise au référendum en 2020.

En effet, jusqu’à cette date, la Constitution russe interdisait de cumuler plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Vladimir Poutine, qui avait été élu pour la première fois en 2000, puis réélu en 2004, avait dû laisser sa place à Dmitri Medvedev en 2008 en vertu de cette règle. Réélu une nouvelle fois en 2012, puis en 2018, il pourrait donc enchaîner un troisième mandat consécutif s’il est élu dimanche.

Au pouvoir jusqu'à 84 ans ?

La réforme constitutionnelle, approuvée par référendum à près de 78% des voix par la population russe, incluait notamment un amendement remettant à zéro les compteurs de mandats présidentiels passés ou en cours – donc ceux de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev – et limitant le nombre total de mandats à deux. L’actuel président russe a ainsi modifié la Constitution pour pouvoir effectuer deux mandats supplémentaires à partir de 2024. Une précédente réforme de la Constitution, datant de 2008, avait également permis d’allonger la durée d'un mandat présidentiel, passant de quatre à six ans.

Selon Vladimir Poutine, cette réforme constitutionnelle était nécessaire car la classe politique ne devait pas se perdre dans une «quête de successeurs potentiels». Ainsi, s’il reste au pouvoir jusqu’en 2036, il sera alors âgé de 84 ans.

Cette réforme avait été largement décriée par l’opposition russe, qui n’y voyait qu’une manière pour Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible.