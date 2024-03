Election présidentielle en Russie : voici l'arsenal nucléaire du pays en 2024

Alors que le scrutin présidentiel a débuté ce vendredi 15 mars en Russie, l'actuel président, Vladimir Poutine, a vanté mercredi dernier l'armement nucléaire de son pays, le jugeant «plus avancé» que celui des Etats-Unis et assurant que son arsenal était toujours «prêt» à une guerre nucléaire.

Une supériorité revendiquée et affirmée. Le président russe Vladimir Poutine a vanté mercredi dernier, les mérites de l'armement nucléaire de la Russie, estimant qu'il est largement au-dessus de celui des Etats-Unis et que son arsenal était toujours «prêt» à une guerre nucléaire. Une prise de parole qui ne manque pas de faire réagir, alors que le début du scrutin présidentiel dans le pays a commencé hier, vendredi 15 mars.

«Des triades (les vecteurs de lancement d'armes atomiques, ndlr), seuls les Américains et nous en avons vraiment. Et là, nous sommes beaucoup plus avancés. Toute la composante nucléaire est plus moderne chez nous», a-t-il affirmé dans un long entretien à la télévision russe, à l'approche du début, vendredi, de l'élection présidentielle qui, en l'absence de toute opposition, doit aboutir à sa réélection triomphale.

Vladimir Poutine a ajouté que son pays était «prêt» à un conflit nucléaire, mais qu'il n'avait jamais songé à utiliser de telles armes en Ukraine. «Pourquoi devrions-nous utiliser des moyens de destruction massive? Il n'y a jamais eu une telle nécessité», a-t-il assuré, soulignant que la doctrine militaire russe prévoyait l'usage de l'arme ultime si l'existence de la Russie était menacée ou en cas «d'atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance».

Près de 6.000 ogives nucléaires, un record

Selon les estimations de la Federation of American Scientists (FAS), la Russie détiendrait, selon les dernières données chiffrées officielles courant 2023, 5.580 ogives nucléaires, soit plus que n'importe quel autre pays du monde. Dans le détail (voir infographie ci-dessous), la Russie possèderait 1.710 ogives qui sont actuellement déployées et prêtes à l'emploi, 2.600 en résserve et 1.200 qui sont hors-service.

Au niveau mondial, l'inventaire combiné d'ogives nucléaires est à un niveau très élevé : neuf pays possédaient environ 12.100 ogives au début de l'année 2024, rappelle la FAS. Ensemble, les États-Unis et la Russie possèdent aujourd'hui environ 88 % de l'inventaire mondial d'armes nucléaires et 84 % des ogives stockées pouvant être utilisées par les militaires.

Contrairement à l'inventaire global des armes nucléaires, le nombre d'ogives dans les stocks militaires mondiaux - qui comprennent les ogives affectées aux forces opérationnelles - augmente à nouveau. Les États-Unis continuent de réduire lentement leur stock nucléaire. La France et Israël ont des stocks relativement stables. En revanche, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, le Pakistan et le Royaume-Uni, ainsi qu'éventuellement la Russie, sont tous soupçonnés d'augmenter leurs stocks.