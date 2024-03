Italie : le marathon de Rome brièvement interrompu par des écologistes du mouvement «Dernière génération»

Le marathon de Rome, organisé ce dimanche 17 mars, a été brièvement interrompu par l'intervention de trois militants du groupe écologiste «Dernière génération». Ces derniers ont finalement été interpellés et ont été conduits dans un commissariat de la capitale italienne.

Une nouvelle action remarquée pour «Dernière génération». Trois militants du groupe écologiste ont interrompu brièvement le marathon de Rome, ce dimanche 17 mars, avant d'être interpellés et conduits au commissariat de police, a indiqué le groupe dans un communiqué publié sur son site internet.

«Ce matin à 9h, trois citoyens (...) ont interrompu le passage du marathon de Rome. La police municipale est intervenue à 9h10, elle a déplacé les manifestants sur le bord de la route puis les a emmenés au commissariat» a précisé le groupe, habitué aux actions coup de poing, comme des jets de soupe sur des œuvres d’art dans les musées.

Le mouvement réclame un fonds de 20 miliards d'euros

Dénonçant «un hiver plein d'anomalie avec des températures arrivant à 25°C dans certaines régions», le groupe s'est dit inquiet sur ce qui attend l'Italie au printemps et pendant l'été avec «des morts au travail en raison de la chaleur, des morts dans les villes car invivables», et réclame la création d’un «fonds de réparation» par l’État italien à hauteur de 20 milliards d’euros destiné à «toutes les personnes qui subissent des dommages à cause du changement climatique».

Selon les experts, le changement climatique induit par l'activité humaine accroît l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les incendies de forêt.