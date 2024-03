Attaques à l'arbalète à Londres : un homme de 47 ans interpellé

Ce dimanche 17 mars au soir, un homme de 47 ans a été arrêté à Londres par les forces de l’ordre, a indiqué la police londonienne ce lundi 18 mars. L’homme est suspecté d’être l’auteur de deux attaques à l’arbalète, survenues le 4 et le 14 mars, dans la capitale britannique.

At around 23:00hrs on Sunday, 18 March, officers arrested a 47-year-old man in #Shoreditch on suspicion of attempted murder and seized a crossbow as part of the operation in response to the recent crossbow attacks.





