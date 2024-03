Charles III : l’ambassade du Royaume-Uni en Ukraine dément la mort du roi après de fausses annonces en provenance de Russie

Après plusieurs rumeurs sur la mort du roi Charles III qui ont circulé ce week-end, l'ambassade du Royaume-Uni à Kiev a communiqué à ce sujet ce lundi 18 mars, indiquant qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle.

Une infox contrée par la représentation britannique à Kiev. Ce lundi 18 mars, l’ambassade du Royaume-Uni en Ukraine a été contrainte de communiquer et de démentir le décès du roi Charles III, annoncé par plusieurs médias russes pro-Kremlin.

«Les informations concernant la mort du roi Charles III de Grande-Bretagne sont fausses», a indiqué l’ambassade dans une publication sur X, ce lundi.

We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 18, 2024