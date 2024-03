Etats-Unis : quatre cyclistes se battent avec un puma pendant 45 minutes et sauvent la vie de leur amie

Aux Etats-Unis, un groupe de cinq amies cyclistes s’est retrouvé nez à nez avec un puma qui s’en est pris à l’une d’entre elles. Après près de trois quarts d'heure de bataille, les quatre femmes sont parvenues à sauver la cinquième des griffes du fauve.

Une histoire insolite. Pendant une randonnée à vélo, cinq américaines ont été attaquées par un puma. Il leur a fallu près de 45 minutes pour se débarrasser de l’animal sauvage.

Les faits se sont déroulés sur un vaste sentier de l’État de Washington, aux Etats-Unis, le 17 février dernier. Le puma s’en est plus particulièrement pris à l’une des femmes du groupe, Keri Bergère, 60 ans, en lui attrapant le visage avec sa mâchoire. Dans l’élan de l’attaque, la soixantenaire a chuté dans un fossé et était prise au piège.

Les cinq femmes sont toutes membres de l'équipe compétitive Recycled Cycles Racing et avaient déjà parcouru 30 kilomètres lors leur randonnée à vélo au moment de l’agression. Pris de panique, le groupe s’est démené pour sauver leur amie. Les quatre femmes se sont équipées de pierres, de bâtons et de leurs propres mains pour venir à bout de l’animal, sans trop de résultats.

Dans une interview pour KUOW, une station de radio locale, Keri Bergère a fait part de sa frayeur : «Je pensais que mes dents se détachaient et que j'allais les avaler». «Je sentais mes os s'écraser», a-t-elle ajouté.

«J'avais l'impression que ça m'étouffait et j’avais le goût de sang dans ma bouche», a témoigné la soixantenaire.

Ne trouvant pas de solution, une des cyclistes a poignardé l’animal avec un petit couteau et une autre, Annie Bilotta, 64 ans, a tenté de l’étouffer. Elle a ensuite essayé d’ouvrir la mâchoire du fauve avec sa main.

«Je l'ai senti bouger ses dents comme s'il voulait essayer de me mordre aussi», a déclaré Annie Bilotta. «J'ai dit "non, tu ne nous auras pas toutes les deux"», a également raconté l’amie de la victime.

L’animal n’était pas atteint de la rage

Une autre femme du groupe, Auna Tietz, 59 ans, a quant à elle lancé une pierre d’une dizaine de kilos sur la tête du puma, et ce à plusieurs reprises, mais toujours sans résultat. Keri Bergère a également essayé de se défendre. Toujours piégée, elle a notamment tenté d'enfoncer ses doigts dans les narines et dans les yeux de l'animal.

Après 15 minutes de vive échanges, l'animal a finalement lâché Keri Bergère, qui a pu s'éloigner en rampant. Le groupe d’amies a alors rapidement saisi un de leur vélo pour coincer le puma pendant 30 minutes, jusqu’à l’arrivée d’un officier de police du Département de la pêche et de la faune de Washington.

Ce dernier a finalement tiré sur l’animal. Selon les responsables de la pêche et de la faune de l'État de Washington, le puma avait environ un an et pesait environ 35 kilos. Il n'était pas atteint de la rage ou d'autres maladies pouvant conduire à un comportement agressif, ont-ils également indiqué.

De son côté, Keri Bergère a été hospitalisée dans un état stable, avec des blessures importantes au visage.