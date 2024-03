«Nous y sommes parvenus» : Vladimir Poutine célèbre l'annexion des territoires ukrainiens après sa réélection

Réélu pour la cinquième fois à la tête de la Russie, Vladimir Poutine s’est adressé à son pays depuis la place Rouge de Moscou ce lundi. Le président a salué le «retour à la patrie» des territoires ukrainiens.

Vladimir Poutine conserve son titre de président de la Fédération de Russie. Réélu ce dimanche avec 87,28% des voix, le chef d’État a pris la parole, ce lundi, lors d’un concert célébrant le 10e anniversaire de l'annexion de la péninsule de Crimée et se déroulant sur la célèbre place Rouge de Moscou.

Accueilli par la foule aux cris de «Russie ! Russie !», Vladimir Poutine, accompagné sur scène de ses trois adversaires à la présidentielle, a assuré que son pays irait «de l'avant, main dans la main» avec les territoires conquis à l'Ukraine.

«Le retour à la patrie s'est avéré plus difficile, plus tragique, mais nous y sommes parvenus et c'est un grand événement dans l'histoire de notre État», a lancé Vladimir Poutine dans un bref discours avant de chanter l'hymne russe en unisson avec la foule, aux pieds des murs du Kremlin.

La Russie a annexé la Crimée en mars 2014 après une intervention de ses forces spéciales. En septembre 2022, elle a revendiqué l'annexion de quatre autres régions d'Ukraine qu'elle occupe partiellement : celles de Donetsk et Lougansk dans l'est, et celles de Kherson et Zaporijia dans le sud.

Une foule d’admirateurs sur la place Rouge

Dans la foule de spectateurs de ce concert patriotique, de nombreux Russes ont exprimé leur soutien à Vladimir Poutine, après plus de deux ans d'offensive militaire en Ukraine et de lourdes sanctions occidentales.

«Tous les citoyens qui respectent notre pays ont voté pour Poutine», a assuré Elena, économiste de 64 ans qui habite à Moscou. Un point de vue partagé par Ivan Tregoubov, travailleur social de 30 ans. Il a déclaré, « sous sa direction, le pays ne fera que se renforcer. Nous nous attendons à des réussites encore plus importantes».

«Vladimir Poutine est le fondement de notre pays. Je lui fais confiance», a abondé Victoria, âgée de 23 ans, qui est née alors que le maître du Kremlin était déjà au pouvoir.

Si le Kremlin avait fait de la présidentielle une élection sur mesure destinée à démontrer la «confiance» des Russes en leur président, l'opposition a réussi néanmoins à se montrer en se rassemblant dans les bureaux de vote dimanche à midi, en gâchant des bulletins ou en les invalidant en écrivant le nom de «Navalny».

C'est ce qu'a fait sa veuve Ioulia Navalnaïa en votant à l'ambassade russe à Berlin. L'équipe du défunt a accusé le Kremlin d'avoir tué l'opposant et a jugé que le score obtenu par le chef d’État n'avait «pas de lien avec la réalité».