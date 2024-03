Allemagne : deux Afghans arrêtés pour un projet d'attentat en Suède

Le parquet anti-terroriste allemand a annoncé, ce mardi, l’arrestation de deux présumés jihadistes de nationalité afghane. Ils sont soupçonnés d’avoir programmé un attentat près du Parlement suédois.

«Ils ont planifié de tuer des policiers et d’autres personnes», a annoncé le parquet dans un communiqué plus tôt dans la journée. Deux hommes : Ibrahim M. G. et Ramin N. ont été arrêtés à Thuringue, dans l’est de l’Allemagne, soupçonnés d’être «depuis 2023 au plus tard», des sympathisants de l’idéologie de l’État islamique.

Depuis plusieurs mois, déjà, de nombreux faits d’autodafés ont vu le jour en Suède puis au Danemark. Des réfugiés irakiens ont brûlé des Corans provoquant la colère du monde musulman. En juillet dernier, l’ambassade suédoise à Bagdad avait été attaquée à deux reprises pour montrer la colère des faits produits dans le pays scandinaves.

Des préparatifs concrets lancés

Après cela, la branche régionale de l'État islamique de la province du Khorasan (Iran) aurait confié à Ibrahim M. G. la mission de commettre un attentat en Europe en réaction aux Corans brûlés en Suède et dans d'autres pays nordiques.

Dans ce cadre, il aurait effectué, avec Ramin N., «des préparatifs concrets en étroite concertation avec des cadres de l'ISPK. Ils ont notamment effectué des recherches sur Internet concernant les conditions locales autour du Parlement» suédois et ont «tenté à plusieurs reprises, de se procurer des armes, mais sans succès».

En octobre 2023, les autorités allemandes avaient déjà arrêté deux frères syriens, soupçonnés d’avoir planifié une attaque dans une église en Suède motivée par les mêmes raisons.