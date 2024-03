Guerre en Ukraine : la Russie prévoit d'évacuer 9.000 enfants de la région russe de Belgorod

La Russie prévoit d’évacuer pas moins de 9.000 enfants de la région de Belgorod. Le gouverneur souhaite évacuer les mineurs à la suite d'une multiplication des frappes ukrainiennes dans les villages limitrophes.

Au moins 16 morts et 98 blessés depuis la semaine dernière. Viatcheslav Gladkov, gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine et proche de la ville ukrainienne de Kharkiv, souhaite préserver ses habitants, et en première ligne les mineurs, des attaques ukrainiennes se multipliant ces derniers jours.

«Nous évacuons un grand nombre de villages, et nous prévoyons maintenant d’évacuer environ 9.000 enfants en raison des bombardements des forces armées de l’Ukraine» a annoncé le gouverneur au cours d’une réunion du parti Russie unie du président fraîchement réélu, Vladimir Poutine.

Des unités militaires se disant composées de Russes anti-Poutine, combattants pour Kiev ont multiplié les assauts terrestres et aériens depuis les résultats de la présidentielle. Le chef du Kremlin est une nouvelle fois réélu et assure sa 25e année à la tête du pourvoir russe.

Vladimir Poutine a été reconduit pour un cinquième mandat en obtenant dimanche 87% des voix, un résultat record.