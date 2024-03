Israël-Hamas : qui était Marwan Issa, numéro 3 du groupe terroriste que Tsahal aurait tué, selon Washington ?

Washington a confirmé ce lundi 18 mars, la mort du numéro trois du groupe terroriste islamiste palestinien Hamas, Marwan Issa, la semaine dernière. Il était notamment l’un des cerveaux de l’attaque du 7 octobre.

Il est le responsable le plus haut placé tué sur ce territoire par l’armée israélienne. Marina Issa, le numéro trois du groupe terroriste islamiste palestinien Hamas, a été tué la semaine dernière à Gaza, a confirmé ce lundi Washington. Une information que n’a pas encore corroboré Israël.

«Marwan Issa a été tué lors d'une opération israélienne la semaine dernière», a dit le conseiller à la sécurité nationale de l'exécutif américain, Jake Sullivan, lors d'une conférence de presse.

De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir tué lundi des dizaines de combattants palestiniens et arrêté plus de 200 lors d'une vaste opération contre le plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza.

Chef-adjoint du Hamas, Marwan Issa - né en 1965 dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, était sous les ordres de Mohammed Deif, chef des brigades al-Qassam, branche armée du groupe terroriste.

D’après l’armée israélienne Tsahal, il était l’un des cerveaux de l’attaque du 7 octobre, décrit par la presse israélienne comme un «stratège» faisant le lien entre Mohammed Deif et le leader lui-même du Hamas, Yahya Sinwar.

Israel targeted Hamas' senior leader, Marwan Issa, while he was hiding like a coward in a terror tunnel in Gaza.





