La Marine française réalise une saisie de 10,7 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée

Au petit matin du jeudi 14 mars, un bâtiment de la Marine nationale a retrouvé 10.693 kilos de drogue à bord d’un navire de pêche dans le golfe de Guinée.

Plus de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies par la Marine nationale le jeudi 14 mars, a annoncé ce mercredi la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué.

Grâce à la collaboration entre la police fédérale brésilienne et les informations conjointement obtenues par l’Office anti-stupéfiants (OFAST), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), en partenariat avec le Maritime Analysis and Operations Centre (MAOC-N) et la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, les équipes de la Marine nationale ont intercepté un navire de pêche au large des côtes africaines.

Un butin estimé à 695 millions d'euros

Ainsi, les autorités ont découvert «10.693 kg de cocaïne, d’une valeur marchande estimée à près de 695 millions d’euros», a précisé le communiqué.

Marine nationale



Des opérations similaires

Transbordée sur le bâtiment de la Marine nationale, la cocaïne y sera détruite «conformément à la décision de dissociation prise par le parquet de Brest».

Depuis 1990, la Marine nationale déploie un à deux bâtiments français dans le cadre de l’opération Corymbe afin de garantir la sécurité maritime.

Début mars, les forces armées ont ainsi saisi 894 kilos de cocaïne «d’une valeur marchande en France estimée à près de 60 millions d’euros», sur un voilier sans pavillon naviguant au large de l'Afrique de l'Ouest.

En décembre 2023, plus de 5 tonnes d’une valeur d’environ 330 millions d’euros ont été confisquées dans cette zone. Dans les deux cas, la marchandise a été détruite.