Voici les 10 pays où les réserves d’or sont les plus importantes en 2024

Certains pays du monde occupent le haut du classement des réserves d’or en 2024. Ces nations suscitent la surprise par leurs réserves plus que conséquentes, ou par leurs choix surprenants de conservation.

Dans un classement mis à jour, le World Gold Council a dévoilé les 10 pays possédant les réserves d’or les plus importantes au monde.

Les Pays-Bas

L’or représente près de 58 % des réserves de change totales des Pays-Bas. En 2023, la Banque centrale du pays a déplacé de son coffre-fort d’Harlam 200 tonnes de lingots et pièces, pour les conserver dans un terrain militaire à Zeist. Le reste est gardé aux États-Unis, à Londres et au Canada.

L’Inde

Le pays a acheté environ 445 tonnes d’or en 15 ans, et dispose à présent d’un stock de 803 tonnes. En raison des croyances culturelles et religieuses qui y sont présentes, l’Inde possède un réel attrait pour l’or et les bijoux. Pour cette raison, le gouvernement estime que les ménages indiens en détiennent plusieurs milliers de tonnes, et cherche donc à mobiliser ce stock d’or privé afin de développer des produits financiers adossés à l’or.

Le Japon

La dernière augmentation du stock d’or du Japon remonte à mars 2021, avec près de 81 tonnes comptées aujourd’hui. Toutefois, il ne représente que 4,4 % des réserves du pays. Au total, il dispose de 846 tonnes d'or.

La Suisse

Le pays frontalier de la France est connu pour ses raffineries d’or qui retraitent la production des mines pour l’expédier sous forme de lingots, de pièces ou de produits semi-finis. La Suisse détient ainsi le record du taux de réserves d’or par habitant.

Dès le XIIIe siècle, le pays a commencé à accumuler cette ressource. Sa neutralité en période de guerre lui a permis de la conserver avec le temps. La majeure partie de ses actifs - 1040 tonnes au total - est gardée à Berne par la Banque Nationale suisse.

La Chine

La Chine est en tête des plus gros acheteurs d’or du monde. Si son stock a augmenté de 204 tonnes entre janvier et octobre 2023, s’élevant désormais à 2.215 tonnes, il ne représente que 4,3 % de ses réserves. Ces dernières sont aussi constituées de yuans, de dollars, d’euros et d’autres devises. L’achat d’or permet également d’offrir une plus grande stabilité au yuan.

En tant que principal producteur d’or, la Chine souhaite réduire sa dépendance au dollar, comme tous les pays des BRICS.

La Fédération de Russie

En vingt ans, la Russie a accumulé plus de 1.900 tonnes et se positionne désormais à la 5e place du classement, avec près de 2.333 tonnes d’or. Lorsque les stocks avaient diminué après la révolution russe de 1917, Staline s’était dédié à les reconstituer. Aujourd’hui, Vladimir Poutine applique la même politique, afin de «dédollariser» l’économie russe.

Pour le pays, l’or est synonyme d’indépendance, peu importe le régime au pouvoir. Il garantit la valeur du rouble et participe à la survie du pays ou à l’effort de guerre.

La France

La France est aux portes du podium, et pour cause : elle s’est séparée de 589 tonnes d’or entre 2004 et 2009, pour essayer d’améliorer son déficit public. Aujourd'hui, elle en possède un peu moins de 2.500 tonnes.

Mais jusqu’à cette date, le pays avait su préserver son stock de métal jaune. Au fil des siècles, les rois de France puis Napoléon avaient encouragé l’accumulation d’or.

En 1940, les réserves avaient été évacuées vers les colonies françaises et les États-Unis, afin de ne pas tomber dans les mains d’ennemis. Aujourd’hui, son précieux patrimoine est conservé dans la Souterraine, une salle de la Banque de France, située à 30 mètres sous terre.

Italie

Entre 1950 et 1960, les réserves d’or de la Banca d’Italia n’ont fait qu’augmenter, jusqu’à atteindre environ 2.500 tonnes en 1973. Le pays bénéficiait d’une conjoncture économique favorable, et investissait donc dans l’or.

Ce dernier est conservé à Rome, mais également en Angleterre, aux États-Unis et en Suisse. L’Italie possède un attachement historique à l’or, qui représente une valeur refuge. Les résidents n’hésitent pas à acheter des pièces pour préserver leur patrimoine.

Allemagne

À partir des années 1950, l’Allemagne a progressivement pu reconstituer ses réserves d’or et en possède plus de 2.500 tonnes. Dans le contexte de la Guerre froide, la Bundesbank a redouté une éventuelle agression soviétique.

Avant 2013, l’or allemand était stocké à l’étranger, à Londres ou dans les entrepôts de la Banque de France et de la Réserve fédérale américaine (FED).

Mais après la crise des dettes souveraines en 2010, la Banque centrale allemande a été poussée par l’opinion publique pour rapatrier 674 tonnes d’or dans ses coffres, à Francfort, afin d’en disposer plus librement.

États-Unis

Les États-Unis d’Amérique détiennent les réserves d’or les plus conséquentes du monde avec plus de 7.500 tonnes. Celles-ci sont principalement conservées à Fort Knox, car l’histoire du développement du pays est intimement liée à celle de l’or.

Le XIXe siècle a été le théâtre de plusieurs ruées vers l’or sur la côte Est, puis en Californie.

En 1933, en pleine crise économique, une des mesures phares du New Deal, appelée l’Executive Order 6102, avait obligé les particuliers à remettre la plus grande partie de leur or à la Réserve fédérale, faisant ainsi augmenter les stocks.