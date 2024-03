Ramadan : un «hadith» diffusé dans une gare de Londres suscite l'indignation

Dans la matinée du mardi 19 mars, un panneau de la gare de King's Cross de Londres (Royaume-Uni) a affiché un «hadith», un texte islamique, suscitant l'indignation des voyageurs et de nombreuses associations londoniennes.

Un texte islamique, dit «hadith», est apparu mardi 19 mars, 9e jour de ramadan, sur un panneau de la gare de King's Cross de Londres (Royaume-Uni), l'une des plus fréquentées de la capitale britannique.

«Tous les fils d'Adam sont des pécheurs mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent souvent», ont ainsi pu lire les voyageurs. Nombreux d'entre eux ont été choqués. Des internautes ont également fait part de leur incompréhension.

Did they wish Christians a Happy Lent?

— Debbie Laughton (@DebLaughton) March 20, 2024