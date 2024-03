Brésil : une tempête fait au moins 12 morts dans le sud-est

Vendredi 22 mars dernier, une violente tempête, due à l’arrivée d’un front froid, a touché le sud-est du Brésil et notamment la région de l’Etat de Rio de Janeiro. Résultat, au moins 12 morts ont été enregistrés. Les autorités ont qualifié la situation de «critique».

Au moins douze personnes ont perdu la vie lors d'une violente tempête qui a touché vendredi 22 mars le sud-est du Brésil, notamment la région montagneuse de l'Etat de Rio de Janeiro où les autorités qualifient la situation de «critique».

Le gouvernement de l'Etat de Rio a confirmé quatre morts dans l'effondrement d'une maison et d'un petit bâtiment à Petrópolis, une ville touristique située à environ 70 kilomètres de la capitale de l'Etat.

Une équipe de l'AFP a assisté samedi matin au sauvetage d'une fillette qui avait été ensevelie pendant seize heures sous les décombres, et à la découverte du corps de son père près d'elle.

«Le père a héroïquement protégé la fillette avec son corps et elle a été sauvée (...) Nous sommes dans la douleur, mais reconnaissants pour ce miracle», a déclaré à l'AFP Luis Claudio de Souza, 63 ans, voisin et propriétaire d'un bar du quartier.

La situation à Petrópolis est «critique», en raison de «pluies intenses et du débordement de la rivière Quitandinha», a prévenu le gouverneur Claudio Castro sur les réseaux sociaux.

Au total, l'Etat de Rio a enregistré sept décès depuis vendredi dernier en raison des pluies, dont d'autres à Teresópolis, Santa Cruz da Serra et Arraial do Cabo, selon le gouvernement.

Par ailleurs, la défense civile d'Espírito Santo a confirmé ce samedi après-midi quatre décès dans le sud du territoire.

Par ailleurs, deux enfants ont été blessés et hospitalisés vendredi 22 mars dans des incidents liés à la pluie sur le littoral de Sao Paulo.

Sur X, le président brésilien Lula a également exprimé sa sympathie aux proches des victimes et assuré que le gouvernement travaillait avec les autorités locales pour «protéger, prévenir et réparer les dégâts des inondations».

O sofrimento das famílias que perdem parentes, bens e suas casas em decorrência das chuvas fortes tocam o país. Tragédias que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando desde o ano passado para fortalecer a Defesa Civil e assistência do governo federal em… https://t.co/lYIEoCHWKL

— Lula (@LulaOficial) March 23, 2024