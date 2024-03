Cancer de Kate Middleton : une journaliste spécialiste des têtes couronnées éclate en sanglots en plein direct

Kinsey Schofield, une journaliste spécialisée sur la famille royale britannique, a fondu en larmes en plein direct en évoquant le cancer de Kate Middleton.

Des larmes de tristesse en direct et un constat sur la pression subie par Kate Middleton. Au cours d’une entrevue télévisée, Kinsey Schofield, une journaliste spécialisée sur la famille royale britannique, a fondu en larmes à l’évocation du cancer de Kate Middleton, dont le diagnostic a été officiellement révélé par la princesse de Galles ce vendredi 22 mars.

«J'aimerais vraiment avoir un esprit aussi optimiste en ce moment... Malheureusement, je suis tellement en colère en ce moment. J'ai perdu toute foi en l'humanité», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux, alors qu’elle s’exprimait sur la chaîne TalkTV ce vendredi 22 mars.

Watch royal commentator Kinsey Schofield’s emotional reaction to the news that the Princess of Wales is receiving treatment for cancer.@kinseyschofield | #TalkTV pic.twitter.com/CZjgcFQMqk — TalkTV (@TalkTV) March 22, 2024

Une forte pression autour de Kate Middleton

«Je suis vraiment déçue de la façon dont nous l'avons traitée, et j'ai l'impression que nous l'avons poussée à faire cette déclaration», a ajouté la journaliste, qui a remis en question toute la pression autour de l’épouse du prince William et des journalistes qui couvrent le sujet.

«On m'a posé toutes sortes de questions terribles sur la vie privée de cette femme et sur sa crédibilité... ‘Est-elle une menteuse ?’, ‘A-t-elle menti à propos de la photo ?’, ‘Est-ce que je pense vraiment qu'elle a retouché la photo ?’», a ajouté Kinsey Schofield, évoquant la polémique de la photo retouchée de la princesse de Galles et de ses enfants.

Depuis l’annonce de son cancer, dont la nature est inconnue, Kate Middleton a reçu de nombreux soutiens, dont celui de Meghan Markle et du Prince Harry. «Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille, et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix», ont-ils déclaré par le biais d’un porte-parole.