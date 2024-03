Elon Musk : pourquoi le patron de Tesla évoque-t-il une «crise majeure de l’électricité» en 2025 ?

Le milliardaire Elon Musk a mis en garde l'opinion : selon lui, une crise majeure de l’électricité va se produire en 2025 en raison du développement de l’intelligence artificielle et de la mobilité décarbonée.

Vers une nouvelle crise mondiale ? À l’occasion de la conférence Bosch Connected World, le patron de Tesla, Elon Musk, a été invité à s’exprimer sur sa vision du monde de demain et sur l’avenir des nouvelles technologies. Selon le milliardaire, la révolution de l’intelligence artificielle générative combinée aux défis de la mobilité promettent une pénurie imminente d’électricité. Pour éviter cette crise, Elon Musk préconise des investissements massifs dans les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et les réseaux électriques intelligents.

Ce n’est plus un secret, Elon Musk voit dans l’émergence de l’intelligence artificielle générative de «la plus grande révolution technologique qui ait jamais existé». Cette forme d’intelligence artificielle, capable de créer des contenus de manière autonome, promet de transformer radicalement de nombreux secteurs, de la création artistique à la conception de produits. Cependant, Elon Musk a également souligné les défis éthiques et les implications potentielles de cette technologie, notamment en termes d’énergie, appelant à une réglementation appropriée pour en garantir un développement responsable.

Et pour cause, selon les projections du milliardaire, la demande croissante d’électricité due à l’expansion de l’IA générative et de la mobilité électrique dépassera rapidement la capacité de production actuelle. Toujours selon Elon Musk, une pénurie d’électricité pourrait donc survenir dès l’année prochaine, mettant en péril les systèmes énergétiques mondiaux. «Il ne sera pas possible de produire suffisamment d’électricité pour faire fonctionner toutes ces puces», a-t-il déclaré lors de la conférence.

Investir dans les énergies renouvelables

Face à cette prédiction inquiétante, Elon Musk a appelé à une action immédiate pour éviter une crise énergétique mondiale. Il a souligné l’importance d’investir dans les énergies renouvelables, ce qui permettrait de «diversifier les sources d’électricité et de garantir une production énergétique stable et durable à l’avenir», mais aussi d’investir dans les technologies de stockage d’énergie et dans les réseaux électriques intelligents pour garantir une alimentation électrique fiable et durable pour les générations futures.

«Des temps intéressants nous attendent», a-t-il ajouté, soulignant les défis mais aussi les opportunités qui accompagnent cette transition vers une énergie propre. «Il s’agit de l’un des plus grands défis du 21e siècle», a-t-il conclu.