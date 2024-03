Etats-Unis : date limite ce lundi pour le dépôt de la caution de Donald Trump, qui doit aussi être fixé sur son prochain procès

Donald Trump doit apporter, ce lundi dernier délai, la garantie de pouvoir payer son amende de près d’un demi-milliard de dollars, au risque de voir certains de ses biens immobiliers saisis. Hasard de calendrier, ce lundi, l’ancien président devrait aussi savoir à quelle date aura lieu son premier procès au pénal.

L’agenda de Donald Trump se trouve de plus en plus chargé, notamment par ses rendez-vous judiciaires. Ce lundi marque la date limite pour le dépôt de la garantie du paiement de son amende de 464 millions de dollars pour fraude (427 millions d'euros environ), à laquelle il a été condamné par un tribunal de New York en février dernier.

S’il ne dépose pas cette garantie, la justice pourra alors saisir certains de ses biens immobiliers. Depuis l’annonce de cette amende, les avocats de l’ancien président ont répété à maintes reprises qu’ils ne pourraient pas apporter la garantie de cette caution, pourtant indispensable pour suspendre le temps d'un appel le jugement du tribunal civil de Manhattan.

Lors de ce procès, Donald Trump et ses fils Eric et Donald Jr. ont été condamnés par le juge Arthur Engoron à 464 millions de dollars d'amendes et d'intérêts pour fraudes : notamment pour avoir menti dans les années 2010 sur la valeur des actifs de leur empire immobilier Trump Organization afin d'obtenir des prêts bancaires.

Dernière provocation en date, vendredi, sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré : «Grâce à mon travail acharné, à mon talent et à la chance, je dispose actuellement de près de 500 millions de dollars en liquide, dont une grande partie était destinée à ma campagne présidentielle».

De nombreux frais de justice

Selon les experts interrogés par CNN, la justice pourrait imposer des ordonnances restrictives sur tous ses comptes bancaires s’il ne dépose pas sa caution. Il a donc tout intérêt à déposer cet argent s’il le possède en liquide, comme il l’affirme.

Par ailleurs, sa société Trump Media & Technology Group a obtenu vendredi un feu vert pour entrer en Bourse à New York, ce qui devrait débloquer des milliards de dollars pour l'ex-président américain, et ainsi l’aider à payer ses nombreux frais de justice. Donald Trump est fait effectivement l’objet de 88 inculpations pénales (14 pour subversion électorale, 40 pour rétention d'informations classifiées, 34 pour versement de pots-de-vin) et diverses sanctions civiles, pour des affaires de fraude ou de diffamation.

Ce lundi 25 mars, une audience est également prévue à New York pour fixer une nouvelle date pour le procès pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, à laquelle il doit assister. Ce procès pénal devait initialement s’ouvrir ce lundi, mais a été retardé en raison de vices de procédures dénoncés par ses avocats.

Il s’agirait par ailleurs selon plusieurs observateurs d’une stratégie bien rodée par la défense de l’ancien président : user de tous les recours possibles pour retarder au maximum la tenue de ses différents procès pénaux, pour laisser le temps à Donald Trump de participer, et potentiellement gagner, l’élection présidentielle de novembre prochain.