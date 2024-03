États-Unis : un homme arrêté après avoir récupéré et mangé la jambe d'une victime percutée mortellement par un train

Un homme a été arrêté, vendredi 22 mars, après avoir été surpris en train de «manger» la jambe d’une victime qui venait d’être mortellement percutée par un train en Californie (États-Unis), ont révélé les médias locaux Bakersfield Now et San Joaquin Sun. Une enquête a été ouverte.

Une nouvelle affaire de cannibalisme. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un homme aurait été aperçu en train de «manger» la jambe du cadavre d’un homme qui venait d’être mortellement percuté par un train. Le suspect, Resendo Tellez, âgé de 27 ans, a été rapidement interpellé par les forces de l'ordre et placé en détention.

Les faits ont eu lieu à Wasco, au nord-ouest de Bakersfield, en Californie (États-Unis). Selon plusieurs témoignages, un homme aurait été aperçu en train de manipuler ce qui semble être la partie inférieure d'une jambe humaine, qu'il a ensuite portée à son visage. L’homme aurait ensuite mangé une partie de ces restes humains tout en se déplaçant de manière étrange à proximité de l'endroit où l'accident mortel venait de se produire. L’ensemble de cette scène macabre a été filmée par des passants et diffusée sur les réseaux sociaux.

JUST IN: California man arrested for allegedly eating a severed leg that he took from a pedestrian who was struck by a train.





The incident happened in Wasco, California.





According to police, 27-year-old Resendo Tellez removed a leg from an Amtrak Station.





Tellez was seen… pic.twitter.com/Wv0npYZUmP

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2024