Julian Assange : la justice britannique demande des garanties aux Etats-Unis sur son traitement en cas d’extradition

La Haute Cour de justice de Londres a rendu sa décision ce mardi concernant le lanceur d’alerte Julian Assange et a demandé de nouvelles «garanties» au gouvernement américain, donnant au fondateur de WikiLeaks un délai supplémentaire avant une éventuelle extradition.

Quelques jours de sursis pour Julian Assange. Ce mardi, la Haute Cour de justice de Londres a demandé aux États-Unis des «garanties satisfaisantes» sur le traitement qui sera accordé au fondateur de WikiLeaks s’il est extradé vers l’Amérique. La justice britannique a donné trois semaines aux autorités américaines pour apporter ces garanties, sans quoi elle autorisera Julian Assange à faire appel de son extradition vers les États-Unis, autorisée en 2022 par le Royaume-Uni.

La Cour a détaillé certaines des «assurances» à apporter : «que M. Asange sera autorisé à invoquer le premier amendement de la Constitution des États-Unis (qui protège la liberté d'expression), qu'il ne sera pas lésé lors du procès (…) en raison de sa nationalité, qu'il bénéficiera de la même protection du premier amendement qu'un citoyen des États-Unis et que la peine de mort ne sera pas prononcée». Si les garanties sont apportées, une nouvelle audience aura lieu le 20 mai prochain, pour décider de la solidité des garanties, et pour se reprononcer sur le droit ou non du lanceur d'alerte de faire un dernier appel de son extradition.

Julian Assange, à la tête du site internet WikiLeaks, est visé par plusieurs chefs d’inculpation aux États-Unis, pour avoir enfreint les lois anti-espionnage, et encourt jusqu’à 175 ans de prison pour avoir rendu publics 70.000 documents confidentiels sur les opérations de la coalition internationale en Afghanistan, et quelque 400.000 rapports concernant l'invasion américaine en Irak.

Forte mobilisation en soutien à julian assange

Après de multiples appels et recours, les avocats de Julian Assange ont tenté de convaincre les magistrats que les poursuites américaines étaient «politiques», et que son extradition mettrait en danger sa santé, voire sa vie, notamment en raison du risque élevé de suicide de leur client. Ce mardi, les deux juges de la Haute Cour de Londres en charge du dossier ont décidé que les avocats avaient démontré que M. Assange avait un dossier défendable.

De nombreux manifestants étaient présents, ce mardi matin, devant le palais de justice où avait lieu l’audience, pour apporter leur soutien au lanceur d’alerte. Son épouse, Stella Assange, a effectué une courte prise de parole à l’issue de l’audience. «La décision d'aujourd'hui est stupéfiante. Les tribunaux reconnaissent que Julian est exposé à un déni flagrant de ses droits à la liberté d'expression, qu'il fait l'objet d'une discrimination fondée sur sa nationalité, australienne, et qu'il reste exposé à la peine de mort», a-t-elle déclaré.

«Julian est un prisonnier politique, il est journaliste et il est persécuté parce qu'il a révélé le véritable coût de la guerre en vies humaines.», a-t-elle défendu, appelant l'administration de Joe Biden à abandonner les poursuites contre Julian Assange.