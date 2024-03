Pont effondré à Baltimore : les images impressionnantes de la catastrophe

Situé à Baltimore, dans le nord-est des Etats-Unis, le pont Francis Scott Key s'est effondré ce mardi 26 mars après avoir été percuté par un porte-conteneurs. Sept personnes sont portées disparues. Retour en images sur ce drame.

L'un des ports les plus fréquentés des Etats-Unis est à l'arrêt, ce mardi 26 mars, après l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore dans le Maryland. L'édifice a été percuté par un porte-conteneurs long de 300 mètres à destination du Sri Lanka. Les images de la catastrophe sont impressionnantes.

La quasi-totalité de ce pont autoroutier s'est effondrée en quelques secondes, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Les secours recherchent au moins sept victimes et ont déployé des bateaux, des drones, des hélicoptères et des plongeurs. Les membres de l'équipage du navire n'ont pas été blessés.

ABC AFFILIATE WJLA via REUTERS ABC AFFILIATE WJLA via REUTERS

Deux personnes ont pu être sorties de l'eau, l'une était indemne et l'autre a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Selon les autorités, des ouvriers travaillaient sur le pont au moment de l'effondrement. Le chef des pompiers de la ville, James Wallace, a précisé que des véhicules ont été détectés au fond de l'eau à l'aide d'un sonar.

Les autorités ont déterminé que le «Dali», le porte-conteneurs battant pavillon singapourien, avait un «problème électrique». L'étude des images de vidéosurveillance a montré que les lumières du bateau se sont éteintes par deux fois dans les minutes qui ont précédées le drame.

REUTERS/Julia Nikhinson REUTERS/Julia Nikhinson

Sachant que plusieurs arches du pont ont été détruites sur une grande longueur, des experts ont également émis des doutes quant à la solidité de l'édifice. L'un d'entre eux, Toby Mottram, a en effet jugé que «l'ampleur des dommages à la superstructure du pont semble disproportionnée par rapport à la cause».