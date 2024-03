Affaire FTX : l'escroc des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried va-t-il passer les 100 prochaines années en prison ?

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé ce jeudi pour fraude de plusieurs milliards de dollars. Il risque la peine la plus sévère, jusqu’à cent ans de prison.

Une peine «grotesque» selon l’avocat de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX et prodige du monde des cryptomonnaies. Le milliardaire sera jugé ce jeudi à New York pour fraude à hauteur de 8 milliards de dollars (soit plus de 7 milliards d’euros). Celui-ci peut encourir une peine de cent ans de prison, selon la volonté du juge.

Bien que ses avocats aient plaidé une peine minimale de six ans de prison, les procureurs ne l’entendent pas de la même oreille et ont poussé la peine de 40 à 50 ans pour sa «culpabilité et son orgueil sans précédent», a rapporté le journal britannique The Guardian. Cependant, Sam Bankman-Fried refuse toujours d’admettre les faits qui lui sont reprochés.

Reconnu coupable de sept chefs d’accusation

Cette affaire remonte à 2022. Au cours du mois de novembre de cette même année, Sam Bankman-Fried et ses proches auraient mélangé les fonds de la bourse avec un fonds spéculatif étroitement associé, à savoir Alameda Research. Un mélange qui a ensuite créé un déficit budgétaire de plusieurs milliards de dollars, après que Bankman-Fried et bien d’autres ont utilisé l’argent de leurs clients à leurs fins. Ces derniers auraient donc demandé à retirer leur cryptomonnaie, faisant ainsi chuter la bourse.

Un premier procès s’est tenu le mois dernier, après avoir été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Mais selon lui, des solutions pourraient être apportées aux clients concernés. Il a écrit en février dernier dans un dossier de faillite que «le préjudice causé aux clients, prêteurs et investisseurs est nul», en effet, «l’argent était là», autrement dit, il n’était pas perdu.

Une entreprise «ni solvable ni sûre»

Afin de superviser la faillite de la société, un nouveau PDG a été nommé à la tête de FTX, John Ray. Celui-ci a notamment fait savoir qu’il ne soutenait en aucun cas Sam Bankman-Fried, en qualifiant notamment ses dernières déclarations comme étant «manifestement fausses».

Ajoutant par ailleurs que l’entreprise FTX que Sam Bankman-Fried a quitté le 11 novembre 2022 n’était «ni solvable ni sûre», il est ainsi venu nourrir la culpabilité de l’ancien PDG. Selon lui, il aurait prodigué des fonds à l’entreprise pour obtenir «des maisons de luxe, des jets privés et des projets spéculatifs hors de prix».

Plusieurs membres des hauts gradés de FTX ont également témoigné contre leur ancien patron au cours de son précédent procès. Caroline Ellison, petite amie de l’accusé et PDG d’Alameda Research, a, par ailleurs, avoué avoir commis une fraude à plusieurs reprises sous la direction de Sam Bankman-Fried. Ce dernier connaîtra donc le verdict de la justice ce jeudi.