Royaume-Uni : un refuge pense accueillir un hérisson, il s'agit en fait d'un pompon de bonnet

Une femme âgée d'une soixantaine d'années a apporté un hérisson à un refuge pour animaux sauvages de la banlieue de Manchester qui s'est avéré être un pompon de bonnet.

Un beau geste qui a fait rire les sauveteurs du refuge de Lower Moss. Situé en banlieue de Manchester (Royaume-Uni), ce refuge pour animaux sauvages a accueilli, ce vendredi 22 mars, un hérisson qui était en réalité... un pompon de bonnet.

