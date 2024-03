Europe : la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'espace Schengen

La Roumanie et la Bulgarie ont en partie fait leur entrée dans l'espace Schengen la nuit dernière, après une première demande faite il y a plus d'une décennie.

Une étape majeure pour ces deux nations. Après 13 ans d'attente, la Roumanie et la Bulgarie ont intégré à minuit (22h00 GMT) l'espace Schengen ce samedi.

L’accession des deux États à la zone européenne de libre-échange s'est faite après un vote à l'unanimité en décembre 2023. L'Autriche, qui craignait une vague de demandeurs d'asile, avait bloqué le vote en 2022, après avoir fait valoir son droit de véto, mais s'était finalement ravisée après avoir reçu des garanties.

Sofia et Bucarest avaient, à l'occasion d'un contrat signé avec Vienne samedi dernier, assuré de faire respecter pleinement le droit européen, garantissant l'accueil sur leurs sols respectifs des demandeurs d'asile arrivants.

29 pays membres

«Il s'agit d'un grand succès pour les deux pays», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué. En décembre dernier, lors de l'annonce de cette intégration, elle avait déjà évoqué «un moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie, et un jour de grande fierté pour les citoyens bulgares et roumains».

Avec cette double entrée, la zone créée en 1985 comprendra désormais 29 membres dont 25 des 27 Etats de l'Union européenne ainsi que la Suisse, le Liechtenstein la Norvège et l'Islande.

Une intégration partielle

Pour l'heure, les contrôles aux frontières sont cependant maintenus, au grand dam des transporteurs routiers. Alors que 97% des échanges commerciaux se font par voie terrestre en Bulgarie, les responsables industriels dénoncent pour l'instant un effet d'annonce.

«Seulement 3% des marchandises bulgares sont acheminées par air et mer, les 97% restants circulant par voie terrestre», a indiqué Vassil Velev, président de l'organisation BICA (Bulgarian Industrial Capital Association), chez nos confrères de l'Agence France-Presse.

«Nous sommes donc à 3% dans Schengen et ne savons pas à quelle date nous serons autorisés à adhérer complètement», a-t-il ajouté.