Guerre en Ukraine : que sont les missiles Aster, que la France va livrer à Kiev ?

Dans le cadre d’un nouveau paquet d’aides à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, la France va livrer à Kiev des «centaines» de blindés anciens et des missiles Aster, dont l’efficacité est avérée. Ceux-ci permettront aux Ukrainiens de renforcer leur défense anti-aérienne.

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis plus de 2 ans maintenant, la France va encore prêter main-forte à Kiev en lui livrant prochainement des «centaines» de blindés anciens mais «encore fonctionnels» et des missiles Aster, dans le cadre d’un nouveau parquet d’aide, a expliqué le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien à La Tribune publiée samedi 30 mars au soir.

D’après le ministre, ce nouveau matériel «va pouvoir directement profiter à l’Ukraine en quantité importante» et devrait être livré «pour 2024 et début 2025».

Si l’on sait un peu plus sur les fameux blindés VAB (véhicules de l’avant blindé : ndlr) qui seront livrés à Kiev pour pouvoir se défendre sur le front, et qui sont actuellement en train d’être remplacés dans l’armée de Terre française par des blindés «nouvelle génération» Griffon, l’objectif de ce nouveau paquet d’aide est également de permettre à l’Ukraine de consolider sa défense anti-aérienne à travers les missiles Aster.

Ces derniers, produits entre la France et l’Italie par MBDA, déclinent en deux versions. On retrouve d’abord l’Aster 15. Celui-ci concerne la courte et moyenne durée. Il peut parcourir jusqu’à 30 kilomètres.

Ce sont ces missiles qui ont été tirés par la frégate multi-missions (Fremm), du 5 décembre au 25 février derniers, en mer Rouge contre des drones lancés par les Houthis contre elle ou les navires qu’elle escortait.

Puis, on retrouve l’Aster 30. C’est d’ailleurs celui-ci qui sera livré à l’Ukraine. Il est plus puissant que l’Aster 15 et est destiné à la courte et la moyenne portée. Il peut parcourir une distance de plus de 100 kilomètres.

Les missiles Aster sont réputés pour être très puissants. Ils peuvent intercepter, selon leur modèle, des missiles, des drones et même des avions volant à une altitude de 13 à 20 kilomètres.

Cependant, il faut également savoir que les missiles Aster sont très coûteux. En effet, le coût d'un Aster 15 est estimé entre 1 et 1,5 million d'euros. En revanche, un Aster 30 peut coûter, lui, environ 2 millions d'euros. En janvier 2023, la France avait commandé 200 missiles Aster.