Israël : pourquoi les juifs ultra-orthodoxes étaient-ils exemptés de service militaire jusqu'à présent ?

Mis en place depuis la création d'Israël en 1948, l'exemption du service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes prend fin ce lundi 1er avril.

C’est la fin d’une ère pour les juifs ultra-orthodoxes d’Israël. Exemptés de service militaire jusqu’à présent, ces jeunes religieux devront désormais prendre part au service militaire obligatoire en Israël.

Cette exemption, mise en place par Ben Gourion à la création de l’État d’Israël en 1948, concernait les juifs ultra-orthodoxes et leur permettait d’éviter un service militaire obligatoire à condition de consacrer leur temps à étudier les textes sacrés du judaïsme.

Au fil des années, cette exemption a été de plus en plus critiquée au sein de pays, alors que près de 66.000 hommes âgés entre 18 et 26 ans étaient exemptés de la conscription : selon un récent sondage, 70% de la population juive du pays estime que les juifs ultra-orthodoxes devraient comme les autres apporter leur contribution à la sécurité du pays et faire leur service militaire.

Pas de sanction immédiate contre les nouveaux conscrits

Désormais éligibles au service militaire, ces juifs ultra-orthodoxes ne seront pas sanctionnés immédiatement, comme l’a expliqué Yaïr Ettinger, expert en affaires religieuses sur la chaîne publique israélienne Kan 11.

«La police ne va pas venir les arrêter car les décréter déserteurs va prendre du temps, et la Cour doit statuer sur cette question au mois de mai», a-t-il expliqué.