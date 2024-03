La Russie va mobiliser 150.000 citoyens pour un service militaire obligatoire

Dans le cadre de la conscription militaire de printemps, Vladimir Poutine a signé ce dimanche un décret, appelant 150.000 citoyens au service militaire obligatoire.

C’est la première campagne de conscription militaire en Russie cette année. Le pays en lance deux par an : une au printemps, une en automne. Ce dimanche 31 mars, l’agence de presse russe Tass a publié le contenu du décret établissant la campagne, signé par Vladimir Poutine : «[Par la présente, je décrète] procéder à la conscription des citoyens russes âgés de 18 à 30 ans, non-réservistes et éligibles à la conscription, entre le 1er avril et le 15 juillet 2024, à hauteur de 150.000 personnes».

En d’autres termes, Moscou appelle 150.000 citoyens à effectuer leur service militaire obligatoire. Au vu du contexte actuel, le ministère de la Défense a tenu, dans une précédente déclaration, à préciser que les soldats appelés à effectuer leur service militaire de 12 mois «ne seront pas déployés en Ukraine».

147.000 hommes en 2023

En Russie, tous les hommes sont tenus de réaliser un service militaire d’un an, ou une formation équivalente lors de leurs études, dès l’âge de 18 ans. La campagne de conscription militaire de printemps avait réquisitionné 147.000 hommes en 2023. L’été dernier, la Russie a adopté une loi permettant de repousser, depuis le 1er janvier 2024, l’âge limite de la conscription de 27 à 30 ans.