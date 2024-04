Brésil : une procession de Pâques percutée par un bus, au moins quatre morts et une vingtaine de blessés

Ce dimanche, au Brésil, un bus a percuté une procession de Pâques, tuant au moins quatre personnes et blessant une vingtaine d’autres. Le conducteur est toujours activement recherché.

Une procession qui a viré au drame. Dans l'Etat du Pernambouc, au nord-est du Brésil, une procession de Pâques a été percutée par un bus. Au moins quatre personnes ont été tuées.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et par des médias, on peut voir le bus descendre une rue en pente à toute vitesse avant d'atteindre le cortège en contrebas. De nombreuses personnes crient et tentent de s'échapper en courant.

«Mes pensées vont aux fidèles et aux familles victimes de (l'accident) survenu au cours de la procession à Jaboatao, qui a provoqué la mort d'au moins quatre personnes», a indiqué sur Instagram la gouverneure de l'Etat, Raquel Lyra.

Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées lors de l’incident, selon la presse locale, citant les pompiers.

Selon un témoin présents sur les lieux, le véhicule «a perdu ses freins et a fini par renverser beaucoup de gens».

D'après les médias brésiliens, le chauffeur du bus s'est enfui et est activement recherché : «La police est en action pour enquêter et punir les responsables», a déclaré Raquel Lyra.