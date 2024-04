Israël : trois blessés graves dans une attaque au couteau

Ce dimanche 31 mars, une attaque au couteau est survenue à Ashdod, dans le centre d’Israël, faisant trois blessés graves, ont fait savoir les services de secours israéliens, Magen David Adom. L’assaillant a été neutralisé par la police municipale.

Trois personnes ont été grièvement blessées, ce dimanche 31 mars, à Ashdod, dans le centre d’Israël, à la suite d’une attaque au couteau survenue au centre commercial Friendly, à Gan Yavné, ont indiqué les services de secours israéliens Magen David Adom.

3 casualties in serious condition evacuated by Magen David Adom teams pic.twitter.com/eyxZHvyu7y — Magen David Adom (@Mdais) March 31, 2024

Les trois personnes blessées sont «un homme d’environ 25 ans, un jeune homme d’environ 20 ans et un adolescent d’environ 17 ans», a indiqué l’organisme israélien équivalent de la Croix-Rouge.

Concernant l’assaillant, il s’agit d’un homme de 19 ans, originaire de Dura, près d’Hébron, en Cisjordanie occupée. Il se trouvait illégalement en Israël, selon le communiqué de Magen David Adom. Après son attaque, le terroriste a été «neutralisé» par la police municipale.

Une autre attaque au couteau à Beer-sheva

Le même jour, en ce dimanche 31 mars, une deuxième attaque au couteau est survenue, cette fois à Beer-Sheva, dans le sud de l’État hébreu, au cours de laquelle un soldat et un civil ont été blessés.

Selon l’armée israélienne et la police, l’assaillant, un jeune bédouin arabe et citoyen israélien dont la tribu est originaire du Néguev, région désertique dont Beer-Sheva est la plus grande ville, a été abattu.

Une enquête a été ouverte et cinq personnes ont été interpellées au domicile de l’auteur de l’attaque, à Rahat. Une perquisition a également été effectuée.

«Nous avons son identité et nous nous efforçons de comprendre ses motivations. Il avait un long casier judiciaire et devait commencer à effectuer un travail d'intérêt général dans environ deux semaines à la suite d'une condamnation pour des infractions liées à la drogue et à des vols», selon la même source.